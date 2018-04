Fin de una era: Arsene Wenger dejó al Arsenal

El legendario entrenador francés del Arsenal Arsene Wenger anunció este viernes que abandonará el club al final de la temporada tras 22 temporadas al frente de los Gunners.



"Después de una consideración exhaustiva y tras varias conversaciones con el club, siento que es el momento correcto para retirarme al final de la temporada", señaló Wenger en un comunicado publicado por el Arsenal en su página web.



"Estoy muy agradecido por haber tenido el privilegio de servir al club durante tantos memorables años", añadió el técnico.



Wenger, de 68 años y entrenador de los Gunners desde el 1° de octubre de 1996, ha ganado con el Arsenal tres ediciones de la Premier League, incluida una temporada en la que se proclamó campeón como invicto, en el curso 2003-04, y siete Copas de Inglaterra.



Sin embargo los últimos años han sido más complicados. El equipo ganó la Premier League por última vez hace 14 años y esta temporada está cerca de quedar fuera de la Liga de Campeones por segunda vez consecutiva.



La única opción real de lograr el pase es ganar la Europa League, en la que disputa las semifinales contra el Atlético de Madrid.



"Pido a los hinchas que apoyen al equipo para finalizar en alto", dijo Wenger. "Para todos los amantes del Arsenal, hay que cuidar los valores del club, mi amor y mi apoyo para siempre", añadió.



El Arsenal añadió en su comunicado que intentará encontrar un sucesor de Wenger "lo más pronto posible".

LA CARRERA La vida de Wenger en el fútbol

Como jugador:

AS Mutzig (FRA/1969-1973)

FC Mulhouse (FRA/1973-1975)

AS Vauban (FRA/1975-1978)

RC Estrasburgo (FRA/1978-1981), 11 partidos en primera división, 1 partido en Copa de Europa



Palmarés:

Campeón de Francia con el Estrasburgo (1979)



Como entrenador:

Estrasburgo (centro de formación) (1981-1983)

AS Cannes (FRA/entrenador ayudante) (1983-1984)

AS Nancy-Lorraine (FRA/1984-1987)

AS Mónaco (FRA/1987-1994)

Nagoya Grampus Eight (JPN/1994-1996)

Arsenal (ENG/desde 1996)



Palmarés:

Mónaco:

Campeón de Francia (1988)

Copa de Francia (1991)

Finalista de la Recopa (1992)



Nagoya:

Copa del Emperador (1995)

Supercopa de Japón (1996)



Arsenal:

Campeón de Inglaterra (1998, 2002, 2004)

Copa de Inglaterra (1998, 2002, 2003, 2005, 2014, 2015, 2017)

Community Shield (1998, 1999, 2002, 2004, 2014, 2015, 2017)

Finalista de la Liga de Campeones (2006)

Finalista de la Copa de la UEFA (2000)