Arregló el hondureño "Muma"

"Regresé con la sensación de la misión cumplida, porque yo fui a Melo para subir. No fue fácil, pero cuando salimos campeones me di cuenta que el sacrificio había valido la pena”; le dijo a Ovación hace un tiempo atrás el hondureño Carlos Fernández, que fue clave en los últimos juegos del equipo de Danielo Núñez, que salió campeón de la Segunda División y logró el tercer ascenso de su historia.



Es que al principio, las cosas no resultaron fáciles para "Muma" en Melo, hasta que se adaptó y resultó siendo fundamental por su velocidad. Pues bien, ahora tras una extensa, pero cordial reunión entre el presidente de Cerro Largo, Ernesto Dehl y el empresario Leonidas Duarte, se llegó a un acuerdo y el hondureño defenderá por una temporada más a Cerro Largo, ahora en Primera División.



Seguramente, "Muma" ya no tendrá los problemas de adaptación que tuvo en sus primeros tiempos en el equipo y Daniel Núñez podrá sacarle aún más provecho.