De Arrascaeta puso la pelota en el lugar que prometió y Flamengo logró el empate

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El zaguero Gustavo Henrique, que tuvo su día de héroe en Flamengo, reveló tras el empate en dos goles con Liga de Quito, que Giorgian De Arrascaeta le había pedido que no se moviera del lugar en el que se encontraba, porque iba a mandarle la pelota para ahí. El zaguero metió el cabezazo que puso el empate final y abrochó la clasificación del Rubro-Negro a los octavos de final de la Libertadores .

Al ofrece detalles de la jugada que originó que se evitar la derrota como locatario ante el equipo ecuatoriano, el defensa contó lo que le dijo el mediocampista uruguayo. "Cuando iba a venir la jugada, me di cuenta de que me quedaba solo con un marcador en el segundo palo. De Arrascaeta me miró y dijo: 'Quédate quieto, voy a tirar la pelota para allá'. En el momento adecuado, lo miré y le dije que iba a esperar. Cuando llegó la pelota, casi no podía verla, simplemente moví la cabeza, pero gracias a Dios funcionó".



Con el empate, Flamengo llegó a 11 puntos y ya no puede ser superado por LDU. En la última jornada de la fase de grupos, Rubro-Negro se enfrenta a Vélez, en Maracanã, y necesita un empate para garantizar el liderazgo del Grupo G. Antes, el sábado, el equipo afronta la final del Campeonato Carioca ante el Fluminense.

Autor do segundo gol do Mengão, o zagueirão @GHenrique093 conversou com a gente após o jogo! #CRF #VamosFlamengo pic.twitter.com/7JqJitLIDn — Flamengo (@Flamengo) May 20, 2021