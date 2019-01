De Arrascaeta: el mejor 10 de Brasil, la tierra de los 10

"A Giorgian lo conozco de pibe, de parte de su representante Javier Manzo, y me alegro mucho por esta distinción que es extraordinaria. Brasil no es un país, es un continente. Destacarte ahí, en uno de los países más futboleros del mundo, no es para cualquiera. Me alegra por el pibe, que es humilde y ubicado. Es muy difícil ser el mejor en un campeonato como el Brasilerao en el que juegan 20 instituciones de primer nivel. Le tenemos que dar mucha importancia a este acontecimiento. Ahora, ser nombrado el mejor 10 de Brasil, suena loco. No solo por la premiación, sino por el año que tuvo Giorgian”.



Quien lo dice es Jorge Fossati, y sirve como introducción a este presente de Giorgian de Arrascaeta, destacado en el puesto más celebrado en la rica historia del fútbol brasileño, desde que Pelé “consagró” el número 10. Y esto afirma el jugador:

-¿Cómo hiciste para lograr ser el mejor número 10 de Brasil en un fútbol de tan buen pie?



-Fue un gran año que se logró con el equipo, pudimos cumplir con todos los objetivos, levantar la Copa Brasil, que fue lo que nos propusimos, y después llegaron las distinciones personales que me llenan de orgullo y se las debo a mi equipo.

-¿Cuánto tiene que ver la posición que el entrenador Meneses te pone en la cancha para desarrollar tu fútbol?



-Comencé jugando por izquierda, una posición que no es la mía, y el técnico de a poco me fue encontrando el lugar para dejarme más suelto y estar más cerca de los delanteros. Fundamentalmente se basa en eso: atacar de otra forma y hacer superioridad numérica cuando se llegue al área.

-¿Con quién te asociás en el Cruzeiro?



-Con jugadores muy técnicos como Fred, Thiago Neves, Robinho… Nos juntamos a tocar y salen jugadas rápidas. Las entrenamos mucho durante la semana. Tienen todos buen pie y llegamos muy rápidamente al área.

-¿Te considerás ídolo para la torcida del Cruzeiro?



-(Se ríe) Desde que llegué me trataron muy bien, me hicieron sentir muy cómodo. No me considero ídolo, pero el reconocimiento de la torcida es muy grande. Hice goles en todas las finales y en todos los clásicos, que son muy importantes para el equipo y el hincha. Soy parte de un grupo con la responsabilidad de siempre conseguir cosas para un grande de Brasil.

-Sos el mejor 10 de Brasil. ¿Qué pasa en el selección Uruguaya? ¿Es el posicionamiento en cancha y la función táctica por lo cual no lucís?



-El jugador cuanto más juega, más confianza se tiene. Uruguay tiene grandes jugadores, pero a veces un planteamiento perjudica a algunos jugadores más que a otros. Uruguay siempre tuvo la característica histórica de defender y contragolpear, más que jugar a la ofensiva y atacar. De repente defendemos más de lo que tenemos que defender y atacamos menos de lo que corresponde.

-¿Tu mejor posición es jugar libre cerca de Suárez y Cavani?



-Ahí es donde estoy más cómodo, jugando libre y cerca de esos dos monstruos, como en el último amistoso antes del Mundial y en el amistoso de Uruguay frente a Francia.

-¿Cuál es tu balance del mundial de Rusia?



-Se llegó lejos. Quedamos afuera con Francia, una selección muy fuerte con grandes jugadores y el Campeón del Mundo. Me dio mucha experiencia, fuerza y confianza para volver al Cruzeiro. Me sirvió mucho para aprender y llegar más fuerte al club. Luego del Mundial me llegaron ofertas, pero eso lo maneja Javier Manzo y Daniel Fonseca.

-¿Te ilusionás con la Copa América que se disputará en Brasil en 2019?



-Es una motivación extra para prepararme y estar fuerte. Que se juegue en el país donde juego es un plus. Tengo que prepararme para estar bien en el Cruzeiro, para que pueda llegar a integrar la selección.

-¿Qué importancia tienen en tu carrera Javier Manzo y Daniel Fonseca?



-Fueron los que me dieron la confianza cuando llegué a Defensor y los que me llevaron a Cruzeiro. Pude hacer una excelente carrera gracias a ellos. En un fútbol tan difícil como el brasileño, esperemos que Cruzeiro sea un escalón importante para llegar a un gran equipo. En cualquier momento pueden llegar nuevos ofrecimientos. Eso queda en manos de ellos. Yo tengo que preocuparme de la parte futbolística.

- Aquel caño, jopeada y pase que culmina en gol a Felipe Gedoz frente al Cruzeiro, ¿fue tu trampolín para llegar al club?



-Sumó mucho la gran Copa Libertadores que hicimos en 2014 con Defensor y esa buena actuación tuve.

-¿Qué sabés de Felipe Gedoz?



-Me sigo hablando con él. Cuando estaba en Atlético Paranaense me lo encontraba en el aeropuerto. Terminó jugando en Goias, equipo de la segunda división. Ahora ascendió a primera, es titular y figura, además de capitán del equipo. Hicimos una gran dupla en Defensor. En determinado momento se habló de su llegada a Cruzeiro, pero no se dio. Si Dios quiere algún día volveremos a jugar juntos. Nos conocemos muy bien.