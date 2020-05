De Arrascaeta: "Me crié con la camiseta de Peñarol. Sería un sueño poder jugar ahí" 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En una entrevista días atrás con el periodista Nicolás Musetti vía Instagram, Giorgian De Arrascaeta había revelado que era hincha de Peñarol desde pequeño. Esas declaraciones generaron cierta polémica, como suele suceder con este tipo de dichos que involucra a uno de los equipos más populares de Uruguay.

Este lunes, en el programa Último al Arco de la Sport 890, Giorgian habló nuevamente sobre ese tema: "Se pudo malinterpertar alguna cosa, en todo momento fui sincero, salió una linda nota, después siempre va a salir alguna frase que otra que puedan sacar, nunca le falté el respeto a Defensor, estoy muy agradecido, fue el equipo que me dio la oportunidad de jugar profesionalmente".

El nacido en Nuevo Berlín agregó que "Defensor fue el club que me brindó todo siempre, estoy agradecido como lo dije, siempre jugué para ganar; también de chico siempre me crié con la camiseta de Peñarol, sería un sueño poder jugar con la camiseta de Peñarol. Siempre miraba todos los partidos y estaba pendiente".

"No le puedo mentir a la gente. Fui feliz en Defensor, siempre me brindaron lo mejor y no me quier precipitar. Nunca intenté faltarle el respeto a ninguna de las hinchadas", continuó.

Sobre cómo tomaron sus declaraciones en Flamengo, Giorgian dijo que "son situaciones diferentes, estoy jugando en Brasil, los hinchas de Flamengo supieron de esta noticia; en nigún momento se pusieron en contra de mí por querer volver a Uruguay en algún momento para jugar en Peñarol. Fue interesante la actitud que tuvieron conmigo, si mañana me enfrento a Defensor o Peñarol obvio que voy a salir a ganarle, porque es el club que estoy hoy en día".

Por último, el también futbolista de la selección uruguaya afirmó que "Flamengo es un gran Club y es una óptima vidriera. En Flamengo estoy bien, tenemos un gran plantel para pelear por copas nuevamente. Pero jugar en Europa siempre es una posibilidad”.