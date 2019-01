De Arrascaeta: "Desde chiquito siempre fui hincha de Peñarol"

Giorgian De Arrascaeta está en boca de todos. El talentoso volante fue transferido al Flamengo por 18 millones de euros, transformándose en el pase más caro en la historia del fútbol brasileño.

El 10 habló en el programa Punto de Partida (Directv) y repasó su carrera. A continuación, compartimos las mejores frases que dejó el "Cocho".

Infancia

"Me crié en Nuevo Berlín. El pueblo es súper tranquilo. Es para ir a descansar y estar con la familia. De chico me pasaba todo el día con la pelota".

Vino a la "Franja" y no lo quisieron

"Hay una historia que nadie la sabe. Antes de llegar a Defensor estuve una semana entrenando en Danubio. Me dijeron que no podía jugar porque era de físico chico y me volví a Nuevo Berlín. Al año siguiente me vine a Defensor y arrancó todo".

El sello violeta

"Defensor me marcó muchísimo. Me brindaron todo para crecer como persona y como futbolista. En el 2014 armamos un grupo bárbaro. Fue fundamental para llegar a donde llegamos en la Libertadores (semifinales). Nos faltó muy poquito".

El recuerdo de la sub 20

"El Mundial fue parecido a lo que nos tocó vivir con Defensor. Cuando dejamos afuera a España con el gol de Avenatti ganamos confianza. Dejamos afuera a un candidato a ganar la Copa. Con Francia en la final creo que nos faltó suerte en los penales".

La selección

"Estaba en Defensor cuando me llamó Rebollo para citarme a la selección. Fue cumplir el sueño del pibe llegar a ese plantel lleno de figuras. El maestro Tábarez tiene un don de hacer que cada jugador que llega por primera vez se sienta como en su casa. Eso te da libertad para entrenar y jugar".

Héroe del título con Cruzeiro

"Fue un viaje muy largo desde Japón para llegar a la final de la Copa de Brasil. Fueron como 25 horas. Cruzeiro puso un avión a mi disposición para que esté en la final. Llegué, hice el gol y fuimos campeones. Terminé el partido muy cansado. Llegué al hotel y lo primero que pedí fue el mate".

Corazón amarillo y negro

"Desde chiquito siempre fui hincha de Peñarol. Cuando llegué a Montevideo le tomé cariño a Defensor, pero de chico era fanático de Peñarol".

Futuro

"Me gustaría jugar en España. Es una liga que me encanta. Jugar en el Barcelona me encantaría".