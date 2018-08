Arranca la Superliga con la clásica presencia de jugadores uruguayos

Con la reducción de equipos, el fútbol argentino arranca este jueves con dos juegos y el fin de semana con más para el cierre del lunes.

Será la tercera temporada de la Superliga en la que se producirán cuatro descensos y solamente dos ascensos (en la temporada 2017-2018 subieron Aldosivi y San Martín de Tucumán, mientras que bajaron Temperley, Olimpo, Arsenal y Chacarita), por lo que la próxima campaña habrá 24 clubes.

El campeón vigente es Boca Juniors, uno de los candidatos a quedarse nuevamente con el título por poderío en un torneo que se juega con una ronda sola (25 fechas).

La primera fecha arrancará este viernes con cuatro clubes y tres uruguayos: Vélez (de Jonathan Ramis) vs. Newell’s a las 19.00 y Tigre (Kevin Ramírez y Diego Vera) vs. San Lorenzo, desde las 21:00.

El sábado tendrá a Gimnasia de La Plata (Santiago Silva) vs. Argentinos Juniors (Jonathan Sandoval), 13.15; Unión de Santa Fe (Guillermo Méndez y Diego Zabala) vs. Aldosivi (Federico Gino), 15.30; Patronato (Facundo Barcelo y Nicolás Royón) vs. Colón (Leo Burián, Gonzalo Bueno), 17.45; y Belgrano (Hernán Menosse y Adrián Balboa) vs. San Martín de San Juan (Alex Silva y Gianni Rodríguez), a las 20.

El domingo Boca (Lucas Olaza y Nahitan Nández) vs. Talleres de Córdoba (Junior Arias), 11:00; Godoy Cruz (Santiago García) vs. Estudiantes, 13.15; Lanús (Sebastián Ribas) vs. Defensa y Justicia (Christian Almeida), 15.30; Rosario Central (Washington Camacho) vs. Banfield, 17.45; Huracán vs. River (Camilo Mayada, Nicolás de la Cruz y Rodrigo Mora), 20.00.

El lunes jugarán Atlético Tucumán (Andrés Lamas y Mathías Abero) vs. Racing (Rodrigo Amaral) desde las 21.00, dejando el Independiente (Martín Campaña, Renzo Rodríguez, Gastón Silva y Carlos Benavídez) vs. San Martín (Álvaro Fernández, Hernán Petrick, Albín) postergado.



Con más de 100 juegos.



Cuatro de los 34 uruguayos que iniciarán hoy la Superliga tienen más de un centenar de partidos jugados por la liga argentina. Ellos son: Rodrigo Mora, con 111 partidos en River Plate; el “Viruta” Diego Vera, con 140 entre At. Rafaela, Estudiantes, Independiente, Colón y ahora Tigre; Washington Camacho, con 144 entre Godoy Cruz, Defensa y Justicia, Racing y Rosario Central; y finalmente el Tanque” Santiago Silva entre Newell’s, Gimnasia, Vélez, Banfield, Boca, Lanús, Arsenal y Talleres, quien además es el jugador uruguayo con más goles en Argentina con 140... y contando.