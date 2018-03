Arranca la Segunda División

El próximo sábado comenzará a disputarse el Campeonato Uruguayo de Segunda División. En la víspera se sorteó en Colonia del Sacramento el calendario del campeonato que llevará el nombre de “Dr. Bernardo Serwiansky”.



El campeonato se disputará a dos ruedas, en régimen de todos contra todos. Y habrá una sola tabla de posiciones.



Para la segunda rueda se jugarán los mismos partidos en cada una de las trece fechas, pero con las localías dadas vuelta.



Los tres equipos que terminen en las primeras posiciones obtendrán el ascenso en forma directa. A diferencia de la temporada pasada, no habrá playoffs. Mientras que los que finalicen en las dos últimas posiciones descenderán a la Segunda B Nacional (Divisional C).



Cabe recordar que los tres equipos que perdieron la categoría en la temporada pasada y por lo tanto militarán en la Segunda División son: Sud América, Juventud de Las Piedras y Plaza Colonia. Y el único de los tres que arrancará jugando de local será Sud América.



El equipo dirigido por Gustavo Bueno debutará en Segunda División, enfrentando a Villa Española. Los pedrenses, mientras tanto, lo harán visitando a Deportivo Maldonado. Y por último, Plaza Colonia visitará a Central Español.



Mientras que Albion, el único equipo que ascendió a la Segunda División desde la C, visitará en la primera fecha a Cerrito.



Estos son partidos que se disputarán en la primera fecha del Campeonato de Segunda: Central Español- Plaza Colonia; Cerrito-Albion; Villa Teresa- Rentistas; Sud América- Villa Española, Tacuarembó- Oriental y Cerro Largo-Miramar Misiones.

