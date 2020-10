Los arqueros de Nacional: ¿ahora qué pasará con Jorge Giordano?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El tema del arco de Nacional vuelve a estar sobre el tapete esta semana porque el técnico Jorge Giordano tendrá por primera vez a Sergio Rochet y Luis Mejía a disposición para el partido del sábado contra Deportivo Maldonado, por la segunda fecha del Torneo Intermedio.

El panameño, tras jugar con la selección, hizo la cuarentena correspondiente que exige el Ministerio de Salud Pública (MSP) en Uruguay y desde el jueves está a la orden y ya practicando con el plantel en Los Céspedes.

Sergio Rochet fue quien estuvo en el arco tricolor mientras no estuvo Mejía y volvió a estar a la altura de las circunstancias demostrando un muy buen nivel e incluso atajando un penal contra Alianza Lima, hecho que le permitió a Nacional quedarse con el primer lugar del Grupo F de la Copa.

Gustavo Munúa, que atravesó por una situación parecida, pero con un matiz (en aquel entonces atajó Rochet por la lesión de Mejía) le había dado la confianza al panameño para seguir siendo el arquero titular de Nacional, más allá de los excelentes rendimientos que tuvo el “Chino”. Seguramente en el exentrenador albo influyó su condición de exarquero y fue una de las razones por las que le respetó el puesto a Mejía a pesar de los rendimientos que tuvo su suplente.

Ahora, es Giordano el que debe decidir entre Mejía o Rochet, pero sin esa mochila de haber sido arquero y haber vivido situaciones similares que influyeron en Munúa. Lo que está claro es que Rochet le cumplió con creces a Giordano, teniendo una buena actuación contra Fénix, donde en las pocas veces que le llegaron resolvió las incidencias de manera adecuada, y frente a Alianza Lima.

“En el momento que llegué al club, sabía que venía atajando ‘Manotas’ de gran manera, pero era un sueño que tenía. Sabía que iba a tener la posibilidad de atajar en esos partidos de fechas FIFA. Quería aprovechar esas situaciones y por suerte se me dio. Estoy aprovechando estos partidos que me dan, muy contento, cada vez afianzándome más en el equipo”, dijo Rochet en el programa partidario Pasión Tricolor.

Rochet es un arquero confiable, de excelentes reflejos, muy bueno en los mano a mano y que cubre muy bien los espacios del arco. Además, es fiable con el pie. Debe seguir perfeccionando la salida en las pelotas aéreas, principalmente en jugadas que son para salir, pero que no lo hace.

“Para nuestro puesto es importante tener continuidad. A medida que pasan los partidos todos los arqueros nos vamos sintiendo más cómodos y con más confianza. Es un puesto donde eso pesa mucho, la confianza, dar seguridad a los compañeros. Eso me deja tranquilo. Tenemos un gran equipo que siempre me banca, cometa errores o no. Estoy muy cómodo. Creo que es uno de los puntos más altos que he tenido en lo que va de mi carrera. La edad y la experiencia me da eso, más tranquilidad, capaz que siendo más joven me pesaba un poco más”, agregó el “Chino”.

Rochet puntualizó: “Un lindo problema tiene el entrenador. Tanto ‘Manotas’ como yo lo venimos haciendo bastante bien. Yo laburo para jugar, después el técnico decide. Creo que ‘Manotas’ hace lo mismo. Esa es la forma de pelear nuestro puesto, siempre leal, apoyando al compañero cuando le toca, es la forma que tenemos los arqueros”.

Ahora es el turno de Giordano, quien esta semana deberá elegir quién seguirá siendo el arquero titular en Nacional.



SELECCIÓN Mejía se irá otra vez en noviembre

Como las Eliminatorias de Concacaf fueron aplazadas para el próximo año, Panamá disputó en octubre dos amistosos contra Costa Rica, selección a la que le ganó ambos partidos 1-0. En el segundo, jugado el 14, Mejía fue el arquero titular.

Ahora Panamá volverá a jugar otro amistoso en la próxima fecha FIFA; será contra Japón el 13 de noviembre y es probable que Luis Mejía tenga que viajar nuevamente a su país para defender a la selección que dirige el danés - español Thomas Christiansen. Por esa razón, Nacional perderá a Mejía para un par de partidos del Torneo Intermedio.