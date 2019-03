El arquero Darío Denis sacó 10 puntos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La mañana en el Parque Capurro comienza con una extensa charla del técnico Juan Ramón Carrasco. A pesar de que están parados en la mitad de la cancha bajo la llovizna, el entrenador logra captar la atención de los futbolistas. Además, como sucede cada semana cuando los de Capurro vuelven a entrenar luego del día libre, en esa conversación se conocen los puntajes que los jugadores sacaron en el partido del fin de semana.



Esa especie de “notas” se deciden en forma grupal entre los integrantes del cuerpo técnico, pero obviamente la opinión que más pesa es la de Carrasco. Por ejemplo, el arquero Darío Denis, de gran actuación en la victoria del domingo pasado ante Racing, sacó ayer el puntaje más alto: 10.



“Es bravo el tema de los puntajes. Por suerte me tocó un 10, pero mirá que me ha tocado un 5 o un 6 y hasta un 4”, reconoció el arquero.



“Son esas cosas de Juan y te las tenés que fumar. Es muy exigente, pero la verdad es que el hombre hace jugar al equipo y le sabe sacar el jugo a cada futbolista. Cosas que son muy buenas en un plantel y que nosotros las estamos aprovechando bien. Hoy somos protagonistas”, reconoció Darío Denis.

En la temporada pasada, Fénix se salvó del descenso en el último partido frente a Torque. A los de Carrasco sólo les servía la victoria, dado que un empate dejaba en la A a los del Grupo City. Pero Fénix ganó 2 a 1 y se cumplió una vez más el viejo adagio futbolero de “el Fénix no baja”.



Sin embargo, este año, con cuatro fechas disputadas del Apertura, están segundos a dos puntos del líder Peñarol. Suman 10 unidades al igual que Progreso, pero con mejor diferencia de goles. Y marchan invictos con tres victorias y un empate.



“El equipo ya estaba bien. En el Clausura del año pasado, desde la séptima fecha a la última, tuvimos una remontada importante. Y sabíamos que si llegábamos a ese último partido con chance no íbamos a perder”, explicó Denis, a quien tampoco le sorprende el buen arranque que han tenido. “Esperábamos un comienzo auspicioso porque veíamos muy bien al equipo. En 12 fechas se perdió un solo partido, frente a Peñarol”.

Arquero. Darío Denis espera dar un salto de calidad en su carrera. Foto: Leonardo Mainé.

ARRIMANDO. El profesor Antonio Tchadkijian pide que le tiren unas pelotas y los jugadores se dispersan. La charla terminó. El preparador físico, que se unió al cuerpo técnico este año y ha sido muy importante para el grupo, comienza con sus trabajos, mientras Carrasco casi desde la mitad de la cancha remata al arco. Usa varias pelotas y juega a una especie de arrimadita, en la que debe pegarle a los balones que están en el área. Y lo hace.



El técnico intentó mantener el plantel para este año. Esa fue una de las claves para el buen comienzo, así como los amistosos que siguieron disputando cuando terminó la temporada pasada.

“Era importante mantener todo el equipo si se podía, pero no pudo ser porque afuera siempre te van a pagar más. No pudimos mantener el once que había terminado jugando. Se nos fueron dos titulares de la línea de tres -Barboza y Olivera- y tuvimos que traer refuerzos ahí atrás para que se acostumbraran a la idea nuestra y a la forma de trabajar”, explicó Carrasco.



“Pero la base se mantuvo y al no tener el agobio de jugar cada domingo una final se vio que podíamos aspirar a cosas importantes. Además, el año pasado nosotros seguimos haciendo amistosos cuando se terminó el campeonato y sabíamos que este año se iba a ver todo lo bueno que se había visto en esos amistosos y que íbamos a empezar con el pie derecho. El equipo siguió en la línea que tenía. Apostando a la presión, a la recuperación y a las muchas variantes ofensivas. Esto que vivimos hoy es el premio a lo que se sufrió el año pasado. Estamos cosechando lo que se había planteado el año anterior”, explicó JR.

No quiere ponerse ninguna meta, pero la ilusión de volver a una copa está. “Eso lo va a decir el tiempo y los partidos. Domingo a domingo nos vamos ilusionando, pero yo me ilusiono más con la automatización del juego y con la convicción de los jugadores en nuestra idea”, finalizó el DT.



“Uno siempre tiene la idea de poder entrar a una copa, pero vamos paso a paso. No nos podemos olvidar que estuvimos a 10 minutos de irnos a la B”, reflexionó Denis.

salvarse Ni carne ni postre: la promesa de Carrasco El 7 de setiembre del año pasado, Carrasco hizo una promesa para apoyar a sus futbolistas que peleaban el descenso. Decidió que por dos meses no iba a comer ni carne ni postre. “Fue una forma de que el jugador sintiera nuestro apoyo, no solo futbolístico, sino espiritual. Bajé 10 kilos y aunque volví a comer de todo, me estabilicé en ese peso. Estoy fino y me siento bien”, contó JR.

Abrazo. Así se saludan todos los días Raúl Ferro y Carrasco. Otros le dan un beso y la mayoría la mano. Foto: Leonardo Mainé.