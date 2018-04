Primero Fénix y Libertad: en Los Aromos todavía no quieren pensar en el clásico

Peñarol entrenó este miércoles a la mañana en Los Aromos. La buena noticia la dio Maximiliano Rodríguez, que superó su traumatismo lumbar y se sumó a los trabajos con el grupo.



El único que se mantuvo trabajando de forma diferenciada fue Fabricio Formiliano. El "Tito" tiene una distensión en el cuádriceps y no estará el sábado ante Fénix. No lo quieren exigir. De hecho, también se mantiene la duda si podrá jugar el próximo miércoles ante Libertad en Paraguay por la tercera fecha del Grupo C de la Copa Libertadores. Mientras tanto, su lugar lo ocupará Luis Maldonado.



Pasando en limpio, el equipo para el fin de semana asoma con: Kevin Dawson; Guillermo Varela, Luis Maldonado, Ramón Arias, Lucas Hernández; Fabián Estoyanoff, Guzmán Pereira, Cristian Rodríguez, Agustín Canobbio; Maximiliano Rodríguez y Gabriel Fernández.



Fidel Martínez, ya recuperado de su desgarro, seguramente ocupe un lugar en el banco de suplentes.



Tras estos dos cotejos ante Fénix y Libertad, Peñarol afrontará el partido clásico ante Nacional (domingo 22). Sobre esto, hablaron Dawson y "Cachila".

Dawson: "Tenemos la obligación de ganarle a Fénix para llegar al clásico con chances de definir el torneo"

"Vino bien esta semana sin fecha en el medio para recargar pilas y poder descansar. Se viene un mes intenso en el que se va a definir el Apertura y la Copa. Tenemos la obligación de ganarle a Fénix para llegar al clásico con chances de definir el torneo. Es un equipo duro que defiende y contragolpea bien. Tiene jugadores que pasan por un buen momento", analizó el arquero.

Arias: "Hay que estar con la cabeza en el partido del fin de semana"

"Hay que estar con la cabeza en el partido del fin de semana contra Fénix. Tenemos un partido de Copa (ante Libertad) en el medio. Después se vendrá el clásico. El 'Toco' (Maldonado) desde que llegó se ha adaptado bien al club. El otro día (contra Rampla) jugamos un rato juntos y estuvimos tranquilos".