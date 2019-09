Armando Méndez: "Me gusta darme de frente contra los rivales"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Estuvo en Peñarol hasta la cuarta división. Cuando lo dejaron libre se fue a River Plate. El “Cacique” Alexander Medina lo vio jugar en el Parque Central y lo pidió para Nacional. Le gusta jugar como lateral-volante para tener todo el carril a su disposición y porque “me gusta darme de frente contra los rivales”. Armando Méndez (23 años), el jugador que empezó a escribir su nombre en el primer equipo tricolor quiere aprender a definir mejor las jugadas que él mismo fabrica con sus proyecciones para algún día cumplir todos sus sueños.

El lateral derecho que volvió a mostrar condiciones que le permiten pelear con fuerza la titularidad en Nacional, en diálogo con 100% Deporte (Sport 890) destacó la forma en la que vivió el gol que le anotó a Liverpool el pasado fin de semana. “Me quedó el espacio. El ‘Pelado’ (Guzmán Corujo) generó el espacio y por suerte la pude clavar contra el palo. No lo podía creer y no sabía para dónde correr, el ‘Chory’ Castro me tuvo que agarrar porque no sabía para dónde disparar”.

Méndez está disfrutando este momento en los tricolores y reconoce que lo están ayudando para seguir evolucionando como jugador. “Por suerte cada vez que entré pude aportar mi granito de arena para el equipo. El año y medio en Primera me hizo pensar más, porque no es que se me paga la luz, pero cuando llego a tres cuartos de cancha me cuesta discernir un poco la jugada. El otro día me explicaron cómo tirar los centros, cómo poner el pie, subir pero tocando, para llegar con más aire al fondo. Yo traslado mucho y me gusta darme de frente contra los rivales”.

Valora el tiempo que estuvo en Fénix. “La ida a Fénix lo tomé como un aprendizaje, porque no es lo mismo jugar en Fénix que en Nacional. Me sirvió para agarrar confianza”.

En lo que respecta al puesto en el que más le gusta desempeñarse, no lo duda ni un segundo: “Lo que me encanta es ser lateral volante, el carril con el ida y vuelta me gusta mucho, me da libertad para subir. Me da la mismo jugar por derecha o por izquierda”.

Tiene contrato con los tricolores hasta diciembre, igualmente está convencido que habrá renovación del vínculo porque se está cerca de arreglarlo. Sobre su rendimiento ante Liverpool opinó: “Creo que hice un partido muy parejo, podría haber subido un poco más, pero lo que pasa es que ‘Mati’ Viña sube que da miedo, está todo el tiempo arriba. Va en todas, es increíble. Mati es un ejemplo”.