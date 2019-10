Armando Méndez y su historia con Los Céspedes: como en casa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Para Armando Méndez, Los Céspedes es literalmente su casa. Es que para aprovechar el tiempo, algunas veces le pide permiso al secretario técnico de Nacional, Jorge Giordano, para quedarse a dormir en el complejo deportivo de los tricolores. Más que nada para aprovechar el tiempo. Es que si bien ya no vive en la ciudad de Rodríguez (San José), de donde es oriundo y que queda a 88 km de Montevideo, actualmente está en el centro y le queda medio a trasmano, porque no tiene un vehículo. Entonces pide autorización, se lleva su comida para la noche y disfruta de estar en el lugar donde todos los días practica y en la casa del equipo que es hincha.

“Habitualmente me quedo a hacer un poco de gimnasio en la tarde y ya aprovecho y me quedo acá. Lo que pasa es que al no estar mi familia en Montevideo, no tengo mucha cosa para hacer en casa. Prefiero estar tranquilo en Los Céspedes”, dice, justamente, desde ese lugar.

Armando Méndez en el entrenamiento de este miércoles antes del duelo con Cerro Largo. FOTO: F. Flores.

“Me quedo en la misma habitación en la que concentro cuando me citan, que generalmente la comparto con Matías Viña, Pablo García, Santi Rodríguez o Agustín Sant’Anna Últimamente lo hago seguido, trato de quedarme un día o dos a la semana para descansar bien, porque aprovecho más el tiempo para dormir y para hacer trabajos en el gimnasio. Sino tengo que salir una hora y media antes de la práctica”, explica entusiasmado y con un marcado acento del interior, aunque Rodríguez queda a poco más de una hora en auto desde la capital.

“Hay veces que me estoy levantando y mis compañeros están llegando. Después, desayunamos todos juntos acá”.

Después de jugar con Guzmán Corujo en Nueva Unión, en baby fútbol, Méndez pasó a jugar en el Oriental maragato, donde debutó el mismo día que su padre se retiró del fútbol. En juveniles pasó por Peñarol y River y Alexander Medina lo llevó a la Tercera de Nacional (luego jugó a préstamo en Fénix). “Después me enteré que el ‘Cacique’ le preguntó por mí a Corujo; ‘mirá que te dio pa’ adelante como loco, eh’”, le comentó el DT.

Armando Méndez es un apasionado por el trabajo. FOTO: El País.

Rodríguez es desde hace algunas años una ciudad, pero Armando le sigue diciendo ‘pueblo’ o ‘villa’. Es que es un lugar con poco más de 2.500 habitantes y, según él, todos se conocen. “Trato de ir a Rodríguez una vez a la semana por lo menos porque extraño. Espero en algún momento poder comprarme un auto e ir más seguido. Hay una cortada y en una hora y media estoy”, añade con ilusión el corpulento lateral - volante de 23 años.

“Cada vez que voy a Rodríguez mi hermano chiquito (seis años) quiere jugar todo el día a la pelota. A veces son las 11 de la noche y quiere jugar adentro, tiene tremendo aguante”, cuenta, y señala que la posición en la que más le gusta jugar es la de carrilero. “Si tengo que elegir me gusta más de lateral, porque voy de frente, y de volante tengo que girar. No me gusta estar de espalda, sino más bien con la cancha de frente”, comenta y agrega sobre su versatilidad para jugar: “Me gusta y me adapto a jugar a pierna cambiada por la izquierda. Con Plaza levanté los centros bastante bien con la zurda, la estoy trabajando. A veces me quedo o hay muchas veces que en la práctica hacemos muchos trabajos de definición y yo aprovecho para levantar con las dos piernas”.

Armando Méndez ganó todos los partidos que jugó en Nacional. FOTO: El País.

Después de su muy buen semestre en Fénix, a mitad de año Álvaro Gutiérrez pidió que se quedara. Y le llegó la oportunidad, cuando debutó en los tricolores contra Juventud en el Intermedio, dejando una buena imagen en los hinchas, por su despliegue físico y su actitud. Después de jugar cinco partidos, aunque sus rendimientos fueron buenos, le toca esperar otra vez porque Guillermo Cotugno responde y Viña está en un nivel destacado.

“Estoy agarrando confianza de a poco. A la gente le gusté bastante, creo yo ¿no? y hay que esperar la oportunidad nomás y, cada vez que toque, jugar lo mejor posible”, analiza sin dar mucha vuelta.

“Yo nos veo bien, estamos impecable. Por un mal resultado no creo que se haya borrado todo lo bien que hicimos en el resto del campeonato. Cualquiera de los que entra está rindiendo”, explica.

La complexión física de Armando Méndez llama la atención y eso se debe, en parte, a su hobby. “Mi padre tenía unas pesas y a mí me decían lo grande que estaba él, je. Y empecé a hacer, por hacer nomás, vi que empezaron a hincharse los brazos, me gustó y no paré más. Antes pasaba una hora y media en el gimnasio todos los días, ahora hago 45 minutos, pero constantes”, explica.

Armando Méndez en su debut con Nacional frente a Juventud en Las Piedras. FOTO: Leo Mainé.

“Creo que si no hubiese estado así no hubiera podido jugar en Primera, porque por lo que me destaco es por la fuerza y por la velocidad; trato de trabajar en base a eso. Antes era muy flaco, me cuerpeaban y me sacaban, eran más rápidos y más fuertes. El cambio del interior a acá fue muy grande para mí”, recuerda.

El maragato considera que tiene que pulir el centro: “Le pegué mejor con izquierda que con derecha, ¡es increíble! Tengo que tirar mejor los centros, porque si llegás cinco veces por tiempo a tirar y tres los lanzás mal, no sirve de nada. Yo me siento un lateral más de ataque, pero me encanta marcar y es lo que me pide el DT”.

Se terminó la charla y Méndez se fue a descansar. Claro, en su casa. En Los Céspedes.

Cada vez que puede se escapa a Rodríguez Méndez es el mayor de tres hermanos. Con el más pequeño, que tiene seis, pasa jugando al fútbol. A su familia no le avisó cuando debutaba porque no le gusta que lo vayan a ver. Aunque contra Liverpool lo fueron a acompañar fueron de callados.