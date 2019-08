Armando Méndez entra en consideración en Nacional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En el trabajo táctico de ayer, Álvaro Gutiérrez no puso entre los titulares a Guillermo Cotugno (uno de los que tiene cuatro amarillas) y en su lugar ingresó en el lateral derecho Armando Méndez, que todavía no debutó en la temporada con la camiseta de Nacional.



Es que el primer semestre lo jugó cedido a préstamo en Fénix, con buen suceso. Era habitual titular en las alineaciones de Juan Ramón Carrasco, aunque la mayoría de las veces jugando como carrilero derecho, porque los albivioletas apostaban a una línea de tres defensores.



En las primeras semanas de este semestre, Méndez era poco considerado por el “Guti”, al punto que ni siquiera estuvo en la lista de 30 jugadores para los octavos de final de la Copa Libertadores.

En el táctico, Nacional cuidó a los que tienen cuatro amarillas By Juan Pablo Romero En el táctico, Nacional cuidó a los que tienen cuatro amarillas MIRA TAMBIÉN En el táctico, Nacional cuidó a los que tienen cuatro amarillas

En base a sus demostraciones en los entrenamientos, Méndez entró a posicionarse de otra forma en el plantel. El entrenador lo destacó en una conferencia de prensa y contra Boston River fue por primera vez al banco de suplentes, aunque no volvió a reaparecer frente a River Plate la semana pasada.



Ahora, podría tener su debut como titular, porque todo hace indicar que Gutiérrez cuidará a los amonestados para el clásico, más allá de que debe ganar sí o sí en Las Piedras para no perder pie en ninguna de las tablas.

Guillermo Cotugno viene teniendo una buena actuación. FOTO: Francisco Flores.

Cotugno habló ayer y se refirió al presente: “estamos a disposición del técnico. En estos días veremos qué nos plantea el entrenador. Estar cerca de un clásico siempre te transmite cosas diferentes, pero estos tres puntos contra Juventud valen igual y estamos entrenando enfocados en ese partido en particular”.



El lateral reafirmó sobre las amonestaciones que “es difícil estar pensando en sacarte una amarilla, porque estás pensando en eso y no estás enfocado en el partido. Contra Boston River no se generaron las situaciones, no se dio, y contra River tampoco se dieron las circunstancias”.



Cotugno ha evolucionado en su nivel y en este semestre viene siendo de los jugadores más parejos del plantel. “Me voy sintiendo cada vez más cómodo, aunque uno entrena siempre de la misma forma. Si bien no se han dado los resultados, el equipo está trabajando e intentando mejorar”.



Cotugno es uno de los jugadores de Nacional que nunca jugó en el Parque Artigas, el escenario del domingo.