El arma secreta arachana

Pocas horas atrás, con motivo de la consagración de Cerro Largo F.C. como campeón de la Segunda División Profesional, dialogamos con el entrenador Danielo Núñez sobre el título logrado por el equipo arachán.

En parte de dicha entrevista, el conductor nos expresaba que dentro de su cuerpo técnico habían incorporado un “coach deportivo” y que había sido parte muy importante en la obtención del objetivo buscado.

Luego de una semana agitada investigamos respecto a esta nueva disciplina impuesta en Uruguay por una institución de la “B” y conocer aun más los alcances de la misma.

Ignacio Lasarte es el “innovador” coaching que llevó esta disciplina hasta Cerro Largo y la primera experiencia sin lugar a dudas fue exitosa desde todo punto de vista.

“El deporte tiene un componente mental muy importante. Cada día más en la alta competencia las diferencias son mínimas y tanto la motivación como la concentración son elementos esenciales para la obtención del objetivo planeado”, expresa.

La claridad en los conceptos hacen que los minutos que van transcurriendo sean de un ida y vuelta de consultas y respuestas que nos van adentrando en este nuevo método empleado por Ignacio Lasarte. “La psicología está encarada hacia un paciente que tiene una patología, en cambio el coach trabaja sobre un deportista que se siente bien y que tiene la intención de mejorar su rendimiento desde lo mental”.

Su amor por el fútbol viene de familia. Ignacio es hermano de Martín Lasarte, pero además fue futbolista de Rentistas, El Tanque Sisley y fue integrante de la selección uruguaya de la Liga Universitaria.

“Siempre me gustó el fútbol, pero también entendí que debía estudiar y luego de finalizar mi carrera como futbolista quise seguir dentro de él y cuando Ernesto Dehl y Danielo Núñez me dieron la posibilidad de trabajar, no lo dudé”, continuó.

Su labor se hizo muy intensa a principios de temporada, cuando comenzó a conocer al nuevo grupo, pese a que el año anterior también estuvo ligado al club. “Se trabajó muy duro en la pretemporada y especialmente previo a los partidos, donde buscamos que el deportista llegara en un estado ideal y con mucha calma para poder tomar las decisiones correctas dentro del campo de juego”.

Es innegable que la presencia de Danielo Núñez como conductor del equipo fue un motor de relevante importancia para lograr el título, pero era clave consultar cómo se acopló este entrenador exitoso con esta nueva técnica empleada. “Encontré en Danielo una persona que buscó mucho material, especialmente sobre autoconfianza y visualización. Eso llevó al grupo a estar muy confiado y en momentos que podía reinar mucho stress o el miedo que todos podemos sentir por no lograr el objetivo, era todo lo contrario, ya que había tranquilidad para encarar lo que se venía”.

Con 55 años, Ignacio Lasarte es optimista sobre la aplicación de ésta técnica en el deporte uruguayo. “En Estados Unidos, tanto en el fútbol americano como en la NBA, así como también en el fútbol europeo, el coach es un integrante más de los planteles y espero que en Uruguay éste sea el primer paso para incorporarlo a todos los equipos”.

Cerro Largo F.C. ha marcado el camino y el tiempo dirá si esta revolucionaria técnica es aceptada masivamente en Uruguay.