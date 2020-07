Arinse Uade, el inglés que llegó a Rampla: "Hay un fútbol que sólo se juega acá"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Arinse Uade nació en Londres hace 24 años. Es hijo de padres nigerianos y se convirtió en el refuerzo estrella de Rampla Juniors. Llegó a Montevideo el domingo pasado en el primer vuelo de Iberia que arribó desde Europa. Fue hisopado en el aeropuerto y ahora hace la cuarentena en un hotel de Punta Carretas. El próximo domingo debe volver a realizarse el estudio y si todo da bien, el lunes pisará por primera vez el Olímpico para ponerse a la orden del técnico picapiedra Edgardo Arias.

“Sé que mi llegada puede sorprender un poco. Pero esta es una chance muy importante para mí. Sé que hay una parte del fútbol que sólo se puede encontrar en Sudamérica. Y eso es lo que vine a buscar a Uruguay. Acá el fútbol no es un deporte, es una religión. La pasión es enorme y la gente respira fútbol”, le contó Arinse a Ovación mezclando su inglés británico con un poco de español, el que aprendió durante su pasaje de nueve meses por el Vigo español.

Es lateral o volante por izquierda y llegó por intermedio de la SAD que hoy gerencia al club rojiverde. Se trata de un grupo inversor inglés que es representado en Uruguay por el empresario Edgar Parnás. Firmará contrato por un año con una opción para poder extenderlo.

El futbolista estaba al tanto de la rica historia de Rampla y vino dispuesto a colaborar para que el club regrese a Primera. “Es una linda oportunidad para todos. El club quiere crecer. La idea es que pueda mejorar en todos los aspectos. Yo quiero brindarme por el club y ayudar a que vuelva a la liga principal, a Primera División, para que pueda continuar con su historia. Me han contado sobre lo que fue Rampla en otros tiempos. Con todo respeto no es un club para estar en Segunda”, afirmó quien hizo las formativas en Arsenal, club que lo reclutó a los 12 años. No llegó a debutar en Primera porque a los 18 años se fue a jugar al SJK de Finlandia. Pero muchas veces entrenó con el primer equipo del club londinense, donde compartió con jugadores importantes como Özil, Carzorla, Alexis Sánchez y el brasileño Wellington Silva, entre otros.

El lunes tuvo un primer contacto con su nuevo técnico, Edgardo Arias y sus colaboradores por Zoom. “Fue casi todo en español, y muy rápido. Je. Solo uno de ellos hablaba un poquito de inglés. Pero yo lo preferí así”, relató quien dijo estar al tanto de las canchas en las que va a entrenar y jugar, pero no le preocupa.

“No pude ver mucho de Montevideo, porque desde que llegué estoy en el hotel pero pasé por la hermosa costa que tienen”, dijo quien se declaró soltero y no descartó enamorarse. “Nunca se sabe, ya he visto que hay mujeres muy hermosas”, culminó el simpático futbolista.