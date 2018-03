Arias: “No se ha muerto nadie y no perdimos”

Fueron dos tiempos muy distintos, en el primero desaprovechamos las ocasiones que tuvimos y en el segundo no pudimos mantener la circulación de balón”, dijo Ramón Arias, quien ayer llevó la cinta de capitán en Peñarol, por la ausencia del “Cebolla” Rodríguez. “Y ellos tuvieron otro balance en el segundo tiempo”, admitió.



“El gol de ellos fue de otro partido, pero bueno, nosotros no pudimos revertir la situación. Pero no se ha muerto nadie, no perdimos y esto recién empieza”, enfatizó el “Cachila”.



“El resultado sabe a poco por lo que hizo el equipo en el primer tiempo. Pero sacamos un empate en una cancha difícil”, dijo por su parte, el técnico Leonardo Ramos, antes de retirarse del Viera donde su equipo dejó los primeros dos puntos del torneo.



“Fueron dos tiempos distintos, en el primero fuimos netos dominadores, en el segundo se dividieron más las pelotas. Y nosotros no estuvimos claros en las llegadas. Nos equivocamos en la forma de llegar”, agregó el entrenador auriengro.



“Nos hicieron un gol en la única jugada que tuvieron y se me parece que se llevan un premio exagerado. Creo que el resultado fue injusto por lo que habíamos sido en el primer tiempo”, enfatizó.



Ayer, los cambios no le dieron resultado al entrenador. Pues con las variantes, su equipo ya no tuvo la misma dinámica. Sobre todo cuando sacó a Agustín Canobbio que era la figura del su equipo. “Fue un partido de mucho calor y de mucho desgaste, por eso los cambios”, dijo al respecto. Consultado sobre si no había considerado mandar a la cancha a Cristian Palacios, el goleador del Campeonato Uruguayo anterior. “Tampoco entró Novick y tampoco entró Maldonado”, dijo tajante.