Argentinos Juniors y una bomba del mercado

Después de 14 años, Lucas Barrios vuelve a Argentinos Juniors , el club que lo vio nacer como futbolista. El delantero de 33 años, campeón de la última Copa Libertadores con Gremio, firmará su contrato en estos días, con lo que rompe la lógica del mercado de pases local. Por fuera de las compras de Boca y River, esta operación se convirtió en uno de los más relevantes.

El pase se concretó luego de la polémica iniciada respecto de su pase millonario a Junior de Barranquilla, donde iba a convertirse en el jugador mejor pago en la historia del fútbol colombiano, por encima de Teo Gutiérrez.

Sin embargo no habría sido ése el motivo principal por el que se frustró el traspaso del argentino nacionalizado paraguayo, según el diario local 'El Tiempo'. Hubo motivos personales que lo llevaron a tomar otra decisión y un dirigente del club explicó las razones: "Barrios iba a venir a Junior, pero el suegro me dijo que tenían un problema familiar enorme y él, que tenía posibilidades de ir a San Pablo, se va a quedar en Argentina estos seis meses. Me dijo que le guardara espacio para junio".

La llegada de Barrios al fútbol local dará un aire positivo al torneo: puede transformarse en una pieza clave de Argentinos, que se encuentra en el 11° puesto bajo la dirección de Alfredo Berti.