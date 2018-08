Argentinos: una de cal y una de arena

En una fría noche sabatina, dos argentinos hacían su “debut”. Es que si bien Carlos Matheu se estaba estrenando con la camiseta aurinegra, Lucas Viatri retornaba a las canchas luego de más de siete meses afuera de las cancha por aquella lesión ocular que no le permitió jugar.

Lo cierto es que el rendimiento y la reacción del público fueron completamente distintas. Matheu quedó en un debe importante, mientras que Viatri entró bien e incluso estuvo cerca de anotar luego de conectar una tijera en el aire que pasó rozando el ángulo derecho de Diego Melián.

El zaguero no estuvo para nada cerca del rendimiento esperado por los hinchas, por el dirigente y por el propio cuerpo técnico. Es cierto que siendo derecho juega por el sector izquierdo, pero se le vio muy complicado en velocidad. Un ejemplo de ello es el penal que le hizo a Araújo.

Le tocó bailar con la más fea ya que Michel Araújo fue quien lo atacó una y otra vez y la velocidad es el fuerte del atacante “cervecero”, pero el zaguero argentino tuvo varios errores al intentar salir jugando desde el fondo.

Por arriba la tarea fue algo distinta. En ese sentido no perdió e incluso ganó algunas pelotas en el área rival pero que no terminaron en el arco racinguista. Lo cierto es que el estreno no fue el mejor y dejó mucho en el debe.

Por el otro lado, el Campeón del Siglo explotó cuando Lucas Viatri se sacó el buzo y se dispuso para ingresar al campo de juego. Previa charla con Diego López volvió a pisar el césped del estadio aurinegro luego de aquel 3 de diciembre 2017 fecha en la que había jugado su último partido en la casa aurinegra, precisamente ante Racing pero en aquella ocasión con una goleada por 4-0. Los argentinos marcaron el termómetro y la temperatura fue muy distinta.