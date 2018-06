El argentino Marcelo Bielsa, nuevo entrenador del Leeds United

Comienza así su primera aventura en Inglaterra superados unos años convulsos en los que, tras entrenar al Olympique de Marsella, estuvo en el Lazio donde dimitió después de dos días en el puesto, al no recibir los fichajes que esperaba.



Posteriormente, el entrenador firmó por el Lille francés, equipo al que solo dirigió en catorce partidos antes de ser despedido.



Bielsa, a lo largo de su carrera, ha entrenado también al Olympique de Marsella, a la selección argentina, al Espanyol, al Athletic Club de Bilbao y a la selección chilena, entre otros.



"Siempre ha sido mi ambición trabajar en Inglaterra y he tenido muchas oportunidades a lo largo de los años. Tenía la sensación de que tenía que esperar el momento correcto para hacerlo y cuando un equipo con la historia del Leeds te hace una oferta es muy difícil rechazarla", señaló el argentino, en declaraciones recogidas en la página web del club.



Es la quinta temporada consecutiva que el Leeds comienza con un nuevo preparador en el banquillo, en tanto que no pisa la Premier League desde 2004, año en el que comenzó su descenso a los infiernos, que le llevó a pasar, incluso, por la tercera división del fútbol inglés.