"Arezo parece predestinado"

Jorge Fossati regresó a dirigir al fútbol uruguayo y siete partidos más tarde, clasificó a River Plate para la final de un torneo oficial. “Es una enorme alegría. Sé que no es lo que esperaban por ahí, pero yo le doy una gran importancia a estos tres puntos porque son para las tres tablas. Sabíamos que teníamos esta oportunidad y que debíamos hacer lo imposible para no dejarla pasar. Nadie nos iba a regalar nada y creo que River llevó el partido con inteligencia”, dijo el entrenador a punto de regresar al Saroldi con sus futbolistas.

El gol del juvenil Matías Arezo, por quien se la jugó colocándolo como titular desde el primer partido del Intermedio, fue una alegría extra para Fossati. “No me quiero apurar, pero además de las cualidades que tiene, parece un jugador predestinado. El otro día le hizo el gol ni más ni menos que a Peñarol y hoy con su tanto pasamos a la final. Es como una estrella que nace cada tanto. Este pibe va por ese camino, sobre todo porque está muy bien respaldado por su familia, en su casa”, explicó.

River dependía ayer de sí mismo y Fossati intentó combatir los nervios de los jugadores. “Hablamos con ellos como lo hacemos siempre. A mí me gusta hablar de todo con los jugadores, no tratarlos como niños a los que no se les puede hablar de realidades porque se pueden poner nerviosos. Hablamos las cosas con seriedad, pero tratando de que entendieran el camino por el que habíamos llegado hasta acá. Y que nadie nos había reglado nada; que no teníamos que cambiar, ni hacer otro tipo de partido porque los tres puntos nos daban la clasificación. Lo hablamos toda la semana”, explicó.

A propósito de cuáles fueron las claves para la campaña de su equipo, que ganó la serie A -la que en lo previo era la más difícil- invicto, respondió: “Más de una vez he comparado un club de fútbol con una mesa de cuatro patas. Y si las patas están fuertes y cada uno cumple con su misión, la mesa va a estar fuerte. Eso no garantiza resultados, pero lo mejor de River es el espíritu de su plantel. Se matan entrenando todos los días. Y con eso seguimos creciendo. He dicho muchas veces y lo repito en este momento de alegría: el trabajo de River no empezó en julio, ya venían con técnicos muy buenos, pero a veces los resultados no se dan”, dijo y contó a su vez que en el entretiempo no le dijo a los jugadores que Nacional estaba ganando.

Con respecto a la final del Intermedio, halagó al entrenador de Liverpool, Paulo Pezzolano. “Es un técnico que me gusta mucho lo que predica. Y Liverpool no necesita comentarios adicionales, el grupo que ha hecho ha sido excepcional. Es el de mejores números en todo”, reconoció el técnico, que tal como había sucedido el fin de semana pasado con la hinchada de Peñarol, ayer se fue aplaudido por los hinchas de Danubio. “Fueron tres años y la gente de Danubio sabe lo que siento por ellos. Y parece que es recíproco”, culminó.