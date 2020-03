El área deportiva de Nacional no descansa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Como ya es conocido públicamente, Nacional con Peñarol se juntaron para tomar medidas frente a esta crisis por el Covid-19 y en acuerdo con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y la Mutual de jugadores, decidieron darle licencia a sus futbolistas a partir de mañana y, en principio, por 10 días, en una medida que fue seguida por otros clubes.

Si bien los futbolistas tricolores estarán de vacaciones, el área deportiva de Nacional, la que lidera el secretario técnico Jorge Giordano y es supervisada por el mánager general Iván Alonso, no descansará.

Es un período extraño, debido a que no tiene puntos en común con otros en los que los jugadores están de licencia. Es que no hay un período de pases y no se está hablando de renovación de contratos o de la continuidad de ciertos futbolistas.

En primer lugar, el área deportiva de Nacional está abocada al cumplimiento de las normativas del Ministerio de Salud Pública y de mantenimiento en Los Céspedes, donde hay un mínimo de funcionarios trabajando para el mantenimiento de las canchas, lo que incluye el riego y cortar el césped.

Además, se está trabajando en posibles nuevos escenarios en cuanto a calendarios. La única certeza que tienen en Nacional es que la Copa Libertadores no regresará antes del martes 5 de mayo, fecha que ya confirmó Conmebol como la del posible regreso a la actividad siempre y cuando mejore la coyuntura sanitaria.

La idea es que no sorprenda un posible regreso a la actividad y que Nacional tenga, al menos, previstas determinadas situaciones. En esa caso hay que hacer la coordinación de vuelos, alojamientos y lugares de entrenamiento.



Queda claro que todo está en el aire, porque toda actividad está sujeta a la evolución de la pandemia. Para ello, las acciones de las personas en el mundo son fundamentales.

Los extranjeros se quedarán

Nacional ni siquiera tuvo que evaluar qué postura tomaría respecto a los futbolistas extranjeros que tiene en su plantel porque todos decidieron quedarse en sus hogares en Montevideo y no viajar a sus países pese a la licencia que tendrán desde mañana. Se trata de Gonzalo Bergessio, Claudio Yacob, Luis Mejía, Miguel Jacquet y Cristian Duma. Sí hay algunos jugadores que son del interior y que fueron autorizados a viajar, como Ayrton Cougo que se fue a su ciudad natal, Melo.