El arco es para los mejores

Dicen que es un puesto ingrato. Que con un error se cae abajo todo el trabajo hecho antes del mismo. Si no creen que sea así, que le pregunten a Gastón “Moneda” Rodríguez que había tenido una gran actuación ante Peñarol, pero un error suyo le permitió el triunfo a los aurinegros.

Precisamente, ese fallo es lo que saca al arquero de Defensor Sporting de este pelotón de buenos guardametas que tuvo la primera fecha del Torneo Apertura. Puede sorprender que en una fecha que tuvo un promedio de prácticamente tres goles por juego se destaquen a los protectores del arco, pero lo cierto es que hubo varios que tuvieron actuaciones para sacarse el sombrero.

En algunos casos sus equipos ganaron y en otros no pudieron comenzar con triunfo, pero sí sumando un empate que se basó en gran medida por las actuaciones de los guardametas que seguramente se fueron conformes.

La referencia es para Kevin Dawson (Peñarol), Jorge Bava (Liverpool), Esteban Conde (Nacional), Ignacio De Arruabarrena (Wanderers) y Washington Aguerre (Cerro Largo).

De todas estas, la figura del arquero aurinegro puede ser la que se agrande más que la del resto teniendo en cuenta la importancia de sus atajadas en el posterior triunfo de Peñarol frente a los violetas y, además, considerando la dificultad que tuvo cuando lo llamaron a actuar.

Distinta es la situación de Jorge Bava. El arquero de Liverpool no solo sacó pelotas importantes, sino que también cortó cada uno de los centros que cayeron dentro de su área. En el gol de Nacional tuvo poco que hacer luego de que uno de sus zagueros fallara en la cálculo y le permitiera quedar solo a Octavio Rivero, quien definió a quemarropa para vencer a quien fuera guardameta de los tricolores.

Pero también hay que destacar la buena actuación de Esteban Conde cuando Liverpool estuvo cerca más de una vez en lograr el segundo tanto y también a Ignacio de Arruabarrena que pese a que Wanderers empató con River tuvo una actuación destacada en el inicio del choque en el Parque Viera.

Aguerre fue el otro que ayudó a su equipo a ganar y forma parte de este selecto grupo de arqueros que la rompieron en la primera fecha del Apertura.



Kevin Dawson

Peñarol

No hace goles, pero sus atajadas se festejan como uno. No es la primera vez que el coloniense se convierte en figura bajo los tres palos aurinegros y de hecho repitió todo lo bueno que había mostrado en el pasado Campeonato Uruguayo en el inicio del Apertura. Fue un partido raro, donde los violetas no le dieron tanto trabajo, pero que cuando lo llamaron a actuar lo hizo a la perfección. Mano y rodilla derecha para despejar un tiro libre que se le complicaba y en la misma jugada una gran atajada a contrapié tras un cabezazo de Facundo Milán cuando ya se había pasado y tuvo que volver en sus pasos.