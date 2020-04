Los árbitros ni pitan ni tienen respaldo económico

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La mayoría de los clubes ha mandado a sus futbolistas al seguro de paro. Los árbitros, en cambio no tienen ese derecho porque no cumplen con la exigencia del Ministerio de Trabajo de haber realizado 150 jornales en seis meses.

El presidente de AUDAF (la gremial de los árbitros), Marcelo De León, se encuentra a la espera de la respuesta de un planteamiento que realizaron al Ministerio. Sobre todo para los que tienen una relación de dependencia con la AUF y que no tienen otro trabajo. En esta situación se encuentran 70 de un total de 174 jueces.

“Pedimos que a esos árbitros, que en la mayoría son de las categorías juveniles, los alcance el seguro de paro. Estamos trabajando con dos planes: el A para aquellos que no tiene nada y el B para conseguir alguna asistencia para todos. Que por ejemplo, se les pague uno o dos partidos por mes”, explicó Marcelo De León quien agregó a su vez, que están golpeando todas las puertas. “Pedimos asistencia económica a la Conmebol y a la FIFA”.

AUDAF miró hacia la región para ver cómo están paliando los árbitros la situación. “En Brasil, por ejemplo, la Federación se hizo cargo de un subsidio. No tenemos datos de Argentina. Lo extraño es que somos los únicos que pedimos asistencia internacional”, dijo De León.

A distancia con videos por Whatsapp De la misma forma que los jugadores, los árbitros también reciben trabajos que les mandan los preparadores físicos para hacer en sus casas. Y videos del Colegio de Árbitros con diferentes situaciones de juego que deben resolver y pueden debatir entre ellos.

Christian Ferreyra trabaja dando servicio a un laboratorio, pero por medio de una empresa unipersonal. Su trabajo ha bajado mucho por el COVID-19 y sale muy poco de su casa. Entrena a diario, ya sea en el jardín o en un rincón de living, acompañado por su hijo Mateo de dos años.

“La carga horaria ha bajado. Y trato de quedarme lo más posible en casa. Sé que la idea para los de Primera e Internacionales es que cobremos dos viáticos, pero se está luchando por los juveniles que es prácticamente el 70% de nosotros”, dijo Christian.

Tal como sucede con los futbolistas, extrañan los entrenamientos grupales y sobre todo los partidos donde realizan un gran desgaste físico corriendo unos 12 kilómetros en cada juego. “Se complica para entrenar, sobre todo para hacer trabajos de campo, ejercicios de determinadas situaciones de juego. Así como cuando se vuelva a la actividad los jugadores van a estar faltos de fútbol, nosotros también. Porque no es solo correr. Se supone que vamos a tener un periodo de adaptación, pero son suposiciones. Estamos viviendo un momento de gran incertidumbre”, admitió Ferreyra.

libertadores Ferreyra aprovechó la oportunidad Christian Ferreyra fue distinguido como el mejor árbitro de la temporada pasada. Dirigió el clásico del Intermedio donde salió con Mateo como mascota, pero se quedó sin arbitrar las finales del Uruguayo porque no tenía el cursillo de Var de la Conmebol. Pero tuvo revancha: arbitró la final de la Libertadores Sub 20. “Me dieron la oportunidad y creo que la aproveché”, dijo Christian.

Los de Primera reciben un ingreso fijo, pero los de juveniles no. Y no todos son jóvenes que viven con sus padres, también hay veteranos que por diferentes circunstancias no ascendieron de categoría.



Sebastián Rovasio es árbitro de tercera categoría. Además trabaja en la empresa de ómnibus COETC donde es chofer-cobrador. Fue enviado al seguro de paro por cuatro meses. Y además, al no tener partidos, no cobra como juez.

“Es una situación difícil. Nosotros los árbitros de juveniles no tenemos ningún fijo asegurado como los de Primera. Estoy en el seguro y tengo que pagar el alquiler y todos los demás gastos. Además de la retención judicial para mi hija. Ahora el 10 vamos a cobrar los partidos que hicimos en marzo, que fueron sólo dos y una partida por entrenamiento de 5.000 pesos. Y la gremial con el Ejecutivo están tratando que a los jueces de futsal, fútbol playa y juveniles nos paguen un fijo de 15.000 por un mes”, contó Rovasio, quien entrena como puede porque vive en un apartamento. Además, extraña las corridas, pues en tiempos normales trabaja un promedio de 10 horas en el ómnibus además de entrenarse.

Sebastián Rovasio haciendo pesas en su apartamento.



“No salgo de casa para nada. Hago bicicleta y algo de fuerza de piernas. He leído libros y miro series, pero se extraña el desgaste de los partidos y los entrenamientos”, culminó Sebastián, quien es juez hace once años.

Andrés Cunha entrenando en su casa, tras haber pintado varias paredes.

Andrés Cunha estaba pintando su casa. Trabaja en una distribuidora y un comercio de su familia, pero casi no están funcionando. Entrena es el fondo donde tiene algunos aparatos.“Me armé un circuito, y alguna noche salgo a un cantero que tengo cerca para hacer trabajos de distancia. Pero no es lo mismo. Estamos acostumbrados a entrenar de otra manera y eso genera mucha ansiedad y ganas de quemar calorías. Es un desafío: hay que buscarle la vuelta dentro de casa”, afirmó Cunha.

Los árbitros se han dividido en pequeños grupos de Whatsapp donde reciben de parte del Colegio ejercicios de diferentes situaciones de juego para resolver. “Al menos debatimos sobre jugadas. Nos dan 24 horas para hacerlo, pero como es un tema que nos apasiona, en 2 o 3 horas ya lo terminamos”, finalizó el Internacional.

Cunha Internacional pintando su casa Cunha, el árbitro que tuvo el privilegio de arbitrar la histórica final de la Libertadores entre River Plate y Boca en el Bernabeu, ayer estaba pintando las paredes de su casa. Y disfrutando de sus hijos menores, Leandro y Josefina. Trabaja en una empresa familiar, una distribuidora de bebidas que maneja con su padre y su hermana. Es el trabajo ideal para cuando tiene que viajar