Presidente de Audaf cree que el fútbol debería pararse

Marcelo De León, presidente de Audaf, dijo que el fútbol debería pararse, "personalmente, debería ser así", indicó De León en diálogo con Último al Arco (Sport 890).



"Estamos hablando de una situación que no es apropiada como para llegar a una elección acorde y con normalidad", dijo De León respecto a la situación de la AFU y agregó: "he visto muchas elecciones pero tan desastrosas como esta y en esta situación no he visto ninguna".



A su vez el presidente de la gremial explicó que "hay un problema de fondo que no es solamente las elecciones sino las soluciones que se buscan".



De León había confirmado más temprano que la gremial enviará notas a la Confederación Sudamericana de Fútbol y a la FIFA solicitando que intervengan el fútbol uruguayo.

En diálogo con Tirando Paredes (1010 AM), De León indicó que "los dirigentes no hacen lo que tienen que hacer y el fútbol uruguayo está en camino a extinguirse. Ya están pasando cosas importantes. Estamos en una situación totalmente irregular, lamentable para nuestro fútbol".

El dirigente de la gremial de los jueces rechazó las declaraciones de los directivos en las que consideran que los jugadores y los árbitros no deben opinar y subrayó: "hasta ahora los dirigentes no demostraron ser capaces de solucionar a fondo el fútbol uruguayo. Su única preocupación es su propio interés".

Siguió profundizando sobre este aspecto y dijo: "Es lamentable la imagen que estamos dando. Hoy en día el fútbol uruguayo está en riesgo de desaparecer. Estamos muy preocupados y ocupados buscando una solución".

También precisó que lo único que ha ocurrido es que se habla mucho de "reiniciar todo", pero no se actúa. "Anoche no lo vi. Hicieron un 1% de lo que se podía hacer. Solo parches de una crónica de una muerte anunciada".

La asamblea se realizará el próximo martes.