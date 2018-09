Árbitros anuncian que demandarán a AUF y Tenfield por 16 millones de dólares

"El estimativo es de 16 millones de dólares y la demanda se presentará a fines de septiembre o principios de octubre", dijo el presidente de la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (Audaf) en Tirando Paredes de Radio 1010.

"Los derechos de imagen de los árbitros son usufructuados y nosotros no recibimos nada", comentó. Pero como no ha encontrado receptividad llegaron a la demanda. "Hubo una negativa total de las autoridades de AUF y Tenfield al petitorio que hicimos y por eso se recorre el camino jurídico, que indicará si nos asiste el derecho o no".

"Ahí se verá desde la parte jurídica si existe el derecho o no, y los pasos a seguir. Nos hemos concentrado en profesionales importantes para tener una base sólida", añadió.

"Esto es una situación que se está transitando a nivel regional donde los árbitros están recorriendo los mismos camino que nosotros", comentó sobre lo vivido en Brasil por la denuncia de los árbitros a la Confederación Brasileña de Fútbol con motivo del sponsor en sus camisetas.

"La sponsorización nos da más argumentos de discutir jurídicamente nuestro derecho y es a nivel regional", argumentó De León. "Ahora no pueden hacer un banner de publicidad cuando hay una jugada polémica o salir en una nota porque todo eso tiene un rédito comercial que nos corresponde", afirmó.

"De a poquito nos estamos concientizando que tenemos que adaptarnos al cambio y es la hora de sumar a todas las partes para poder aportar, y luego aprobar el estatuto que todo el mundo está de acuerdo", aseguró sobre la situación vivida en AUF, en la cual los árbitros reclaman tener voz y voto en las asambleas.