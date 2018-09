"El árbitro dijo que habían visto mano, pero que no era penal"

"Le dije (al árbitro) que la mirara (la mano de Casemiro) y me dijo que sí la habían visto, que sí habían visto mano, pero que no era penal. Todos vimos que fue mano. Después, ellos interpretaron que no fue penal. La mano no se puede decir otra cosa, porque le pega en la mano", valoró el central en zona mixta tras el choque.



Ya sobre el partido en general, Godín consideró que tanto Thibaut Courtois, "que salvó dos balones de gol", como Jan Oblak, que despejó la ocasión de Marco Asensio en el segundo tiempo, "fueron decisivos". "Nos encontramos con dos arquerazos. Por algo son los mejores arqueros del mundo", añadió el capitán del club rojiblanco.

"Venimos a buscar la victoria, no se pudo y nos llevamos un empate que nos deja buenas sensaciones, porque tuvimos un buen partido, sobre todo un gran primer tiempo. El equipo estuvo muy bien y las individualidades estuvieron muy bien, como Giménez, Filipe, Juanfran...", destacó.



"Sinceramente, no es que sabe a triunfo, porque empatamos, pero nos vamos reforzados porque este equipo viene de menos a más, hicimos un parido muy completo en todas las líneas y hay que hacerlo bueno el domingo. Este punto sirve y suma si ganamos el domingo en casa. Si logramos ganar al Betis, el punto va a ser buenísimo".

De la segunda parte, Godín expuso que su equipo había hecho "un desgaste tremendo" en el primer tiempo. "En presión, con posesión de balón, corriendo con balón y sin él, defendiendo, contragolpeando... Hicimos todo bien en el primer tiempo. Nos faltó el gol. En el segundo, el equipo notó ese desgaste. Prácticamente no nos crearon ocasiones, salvo la de Asensio que paró Oblak", apuntó.