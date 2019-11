Los arbitrajes ponen a Nacional contra el Ejecutivo de la AUF

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ambiente está que arde. No da para más. Ayer explotó una bomba que estaba activada. Nacional solicitó a la AUF la remoción de Darío Ubriaco y de Marcelo de León de sus respectivos cargos. El primero es la cabeza de la Dirección de Arbitraje de la AUF y De León se desempeña como asesor de la mencionada Dirección de la Asociación y es además el presidente de Audaf, la gremial que nuclea a los árbitros.

La AUF no está dispuesta a ceder a las presiones de los albos, que ya habían comenzado antes del clásico que se jugó el domingo pasado y que terminó con empate 0 a 0. Cabe recordar que Nacional ya se había reunido con el Ejecutivo en pleno y con el presidente de la Comisión de Árbitros (ex-Colegio), Sergio Pérez Lauro.



Lo hicieron molestos por los últimos arbitrajes para exigir garantías. Incluso sorprendió que una de las quejas no fuera de un partido de Nacional: fue por el gol que le anularon a River Plate frente a Peñarol.

A pesar de la buena voluntad que mostró entonces el Ejecutivo, que accedió al más importante de los pedidos de Nacional -la implementación del VAR para las finales del Campeonato Uruguayo-los dirigentes albos siguieron convencidos que las garantías que solicitaron para el normal desenlace del Campeonato Uruguayo no fueron otorgadas. La molestia de Nacional aumentó seguramente tras el clásico del fin de semana pasado. Se entendió que las cosas no mejoraron tras la reunión que mantuvieron en la AUF, sino que empeoraron.

Aunque nada habían dicho los tricolores en principio a pesar del error de Leodán González de no cobrar un penal de Jesús Trindade a Pablo García cuando iban 75’ del clásico, ayer dieron a conocer un duro comunicado.



El mismo lleva la firma del presidente José Decurnex y explica que la Comisión Directiva del club, en decisión unánime, decidió solicitar la inmediata remoción de Ubriaco y de León de sus respectivos cargos. Y también de los integrantes técnicos de la Comisión (ex-Colegio).

Ellos son los exárbitros Roberto Silvera, Carlos Pastorino, José Villalba y Adrián Sánchez. Y fueron nombrados hace un mes, cuando se renovó la estructura de la Comisión de Árbitros que pasó a ser presidida por el extitular de Boston River, Pérez Lauro.



Es más, el único que no está incluido en el pedido de los tricolores es precisamente el presidente, porque su cargo no es técnico.

Firmes.

Como el que avisa no traiciona, antes de sacar el comunicado José Decurnex, llamó por teléfono a Ignacio Alonso y le advirtió que iban a hacer público su reclamo. Y que en el mismo se solicitaba la remoción de la estructura arbitral que lleva solamente un mes en funciones.



Es más, es preciso recordar a la vez que cuando se llevó a cabo la reestructura, el porcentaje entre miembros técnicos y políticos pasó de un 60%-40% a 80%-20%. O sea que la mayoría de integrantes técnicos aumentó un 20%, tal cual exige la FIFA.

Ambos dirigentes (Decurnex y Alonso) expresaron sus puntos de vista y, según pudo saber Ovación, la AUF no cederá ante las presiones de Nacional. No removerá a la Comisión de Árbitros que lleva un mes trabajando, pues se entiende que aún no se puede evaluar su tarea. No están dispuestos a descabezar la estructura que se instaló recién en octubre. No lo harán al menos hasta que termine la presente temporada, para lo cual no falta mucho.

MORENO.

Así las cosas, hay que ver qué medida toman ahora los tricolores, quienes no descartan otras decisiones políticas aún más graves como dar un golpe al Consejo Ejecutivo de la AUF, encabezado por Ignacio Alonso, y retirar a su representante en el mismo, el Dr. Julián Moreno.



Esta última medida sería tomada para llevar a cabo la primera, pues los directivos albos creen que no se puede retirar el respaldo al Ejecutivo si el mismo es integrado por un representante del club.

Julián Moreno, quien regresó ayer con la Selección pues viajó para los amistosos de la doble fecha FIFA, comenzó enseguida a interiorizarse del asunto. Conversó telefónicamente con Decurnex y ambos quedaron en reunirse. Entre los dos evaluarán la situación, pero no sería descabellado pensar que Moreno pueda dejar su cargo en el Ejecutivo de Alonso.

El tema está en manos del presidente tricolor, quien pidió tiempo para mantener varias reuniones al respecto. Es que no quieren equivocarse si finalmente deciden tomar la más drástica de las resoluciones: retirarle el apoyo a las autoridades de la AUF.

AUDAF.

Por la tarde, Audaf dio a conocer un comunicado donde se repudia que se sugiera que existen prácticas reñidas con la moral y ética de los árbitros. Se asegura, a su vez, que el camino elegido por Nacional es generador de violencia. Y que no cederán ante las presiones.



Además, en un día de aguas muy agitadas, se supo al darse a conocer la lista de árbitros para la fecha que comienza esta tarde, que Leodán González, no fue designado para ningún partido.