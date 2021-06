Arbitrajes bajo la lupa: Peñarol se movió y espera ver cambios

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El movimiento sísmico de gran magnitud que amenazaba con provocar Peñarol en la AUF bajó la intensidad, pero algunos daños menores puede generar. Al menos eso puede desprenderse de la forma en la que Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, se movió políticamente para encontrar acciones concretas en respuestas a los perjuicios deportivos que entiende se están provocando en diversos cotejos por malos arbitrajes.

A diferencia de lo que se presentó en primera instancia, como una acción de retiro de todos los representantes de Peñarol en la Asociación, lo que incluso afectaría el papel que está cumpliendo Gastón Tealdi en el Ejecutivo, el paso de las horas atemperó los ánimos. De hecho, Ruglio volvió a comunicarse con Ignacio Alonso, presidente de la AUF, para volver a conversar sobre los reclamos que realiza Peñarol y las acciones que entiende debe llevarse a cabo.

También contribuyó mucho el hecho de que no todos los integrantes del consejo directivo aprobaban la resolución de arremeter contra todo, por entender que el error o los errores de los jueces no están relacionados bajo ningún concepto con la función que puedan cumplir los directivos que tienen tareas dentro de la AUF.



Además, también es cierto, la derrota de Nacional ante Cerro Largo, le bajó la temperatura a los reclamos. Si bien no hace perder el foco de lo que se considera debe realizarse dentro de la AUF, es claro que hasta algunas jugadas que se dieron en el partido de Nacional y Cerro Largo contribuyeron para aquellos que hicieron ver que no hay ninguna acción deliberada.



Igualmente, los aurinegros no dejan de lado su determinación de seguir muy de cerca una superación en la labor de los árbitros en el Torneo Apertura.



Esto, por ejemplo, si podría provocar que algún cargo que hoy ostenta Peñarol dentro de la Asociación no prosiga. Si eso se cumpliese de la forma que lo dieron a entender, en ningún concepto se trataría de Gastón Tealdi, pese a que el propio neutral de la AUF no tuvo inconvenientes en expresarle al titular aurinegro que estaba dispuesto a dar un paso al costado.