¡Apurate "Guti"!, el técnico tricolor no se decide por ningún jugador

Los videos de futbolistas que pueden convertirse en jugadores de Nacional ya fueron a Miami. En algún caso específico, hasta se pudieron ver en Los Céspedes, pero todavía no hay definición. A la dirigencia tricolor le urge que Álvaro Gutiérrez tome una determinación sobre los candidatos propuestos para reemplazar las bajas de Rodrigo Amaral y Octavio Rivero o, caso contrario, tendrán que buscar las alternativas dentro del plantel actual o recibir un jugador uruguayo que antes del 11 de julio ya estuviese en condición de libre.

Lo que está resuelto en la cúpula directriz tricolor es que no llegará ningún futbolista que no sea aprobado por el entrenador, por más que se cuente con la sugerencia del mánager Iván Alonso, quien ha realizado un soberbio trabajo de scouting a largo y ancho del continente sudamericano.



Tan efectivo ha resultado esta tarea de búsqueda emprendida por Alonso que a Gutiérrez se le presentaron tres alternativas similares como mediocampista ofensivo y otras tres como atacantes capaces de ocupar la posición de cabeza de área.

El primer gran problema se presentó con la filtración de los dos nombres que estaban en la primera línea de la consideración. Fuentes tricolores revelaron a Ovación que las llegadas de Adam Bareiro y Juan Ignacio Vieyra estaban acordadas. El manejo realizado de forma discreta hasta había posibilitado el envío de distintas documentaciones de club a club para finiquitar los fichajes. Sin embargo, al tomar estado público esta posibilidad surgieron competidores que superaron la propuesta del tricolor.



Ahora, lo que está deteniendo los avances de otras gestiones (siempre hubo plan B y C para los dos puestos) es el hecho de que el entrenador no se resuelve por ninguno.

En las últimas horas se le remarcó al “Guti” que si no procede a optar por alguno de ellos en un máximo de 48 horas difícilmente pueda efectivizarse un refuerzo, porque el período de pases vence el 11 de julio, pero las negociaciones para poder finiquitar totalmente un fichaje pueden demorar hasta siete días.



El entrenador, aparentemente, no está siendo veloz en la resolución porque no encuentra el jugador que tenga las mismas características que Amaral, algo que no es nada sencillo. Y mucho menos con la edad que tiene el futbolista que debiera ser intervenido de la rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda.



Por otra parte, sigue creyendo que llegado el caso podría encontrar la solución en las filas tricolores. Según los voceros pondera mucho lo que pueden llegar a hacer Kevin Ramírez como atacante central y Santiago Rodríguez y Gonzalo Castro en la creación.

Por cierto, tampoco logró convencer a la dirigencia de intentar sumar al futbolista que él sugirió tener en sus filas: Brahian Alemán.



En ese caso, como en el de Diego Arismendi, se le hizo ver al DT que no tienen el perfil de futbolista que se quiere tener en el club que se intenta proyectar hacia el futuro.



Este intercambio de opiniones ha tenido, como podía esperarse, largas charlas, y hasta rostros largos porque no surge la coincidencia. Y mientras el humo blanco no aparece las horas van pasando y se acortan las posibilidades de sumar futbolistas para esos dos puestos. Es por ello que, aunque no se hayan utilizado exactamente estas palabras, al DT le dijeron: Apurate, “Guti”.