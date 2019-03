Apuntes de la Copa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nacional vuelve a jugar hoy por el torneo local, donde como es sabido en tres fechas no ha podido ganar. Pero viene con el envión del triunfo del miércoles contra Zamora, en condición de visitante, por la Copa Libertadores. Y ese partido le sirvió al entrenador Eduardo Domínguez para afirmar algunos conceptos y para empezar a evaluar otros.



Santiago Rodríguez y Gonzalo Bergessio le mostraron al DT que en este equipo son titulares y que la única forma de no jugar es para darles descanso por la seguidilla de encuentros. Es que el martes recibirá a Atlético Mineiro en el Gran Parque Central. “El triunfo sirvió para ganar en confianza y en tranquilidad”, coincidieron los protagonistas tricolores.

Conceptos que lanzó el entrenador

La titularidad de García



Rafael García jugó de titular contra Zamora por la potencia y firmeza que le da a la retaguardia, según explicó el DT. Domínguez destacó que antes había jugado poco porque no estaba pleno físicamente.



¿Línea de 3 o de 4?



“Con Liverpool fue una línea de 3 pero casi que defendía uno; ya deja de ser línea de 3. Viña cortaba en ataque. Igual Marcos contra Zamora. No nos vamos a encerrar en el sistema, sí en la idea”.



Rivero y Bergessio juntos



No pasará hoy, porque Octavio Rivero sigue en recuperación de su lesión, pero Domínguez señaló en Barinas que perfectamente pueden jugar juntos Octavio Rivero y Gonzalo Bergessio, los dos centrodelanteros del plantel.



Joaquín Arzura En Venezuela fue un buen partido del volante central Joaquín Arzura. Tiene la particularidad que no es de esos jugadores que se destaca, pero que es rendidor. Con Carballo al lado se sintió cómodo y tuvo espacios para manejar correctamente el balón.

Matías Zunino Uno de los jugadores más polifuncionales que tiene Nacional en el plantel es Zunino, que volvió a la titularidad como para quedarse. Le brinda al equipo firmeza y mucha llegada al área rival. Además, es de los que más corre en la cancha.

Gonzalo Bergessio Domínguez explicó que en partidos anteriores Bergessio no jugó de titular porque no había hecho la pretemporada y porque Rivero hizo dos goles en tres partidos. Igualmente el cordobés le recordó al DT que en el área no perdona.