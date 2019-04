Las apuestas del "Guti" que le dan resultado a Nacional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los hinchas más escépticos, o los fanáticos de otras instituciones, dudan del presente de Nacional (dos triunfos al hilo en el Apertura) con el argumento de que jugó con equipos que están en los últimos lugares de la tabla de posiciones.



Poco le importa ese aspecto al técnico Álvaro Gutiérrez. Nacional tenía que ganar y lo hizo sin importar quién estaba enfrente. Los tricolores estaban en el último lugar y de a poco están remontando. El Apertura parece complicado, pero esta mejoría es clave pensando en la Tabla Anual.



En ese marco, el nuevo entrenador tomó algunas determinaciones y apostó fuertemente a algunos aspectos del juego que le vienen dando rédito hasta el momento.



El equipo no es vistoso, no es novedad. Pero ha crecido en algunos sectores de la cancha donde Eduardo Domínguez no le estaba encontrando la vuelta. En tal sentido, lo de la zaga es, quizás, lo más visible, pero hay otras apuestas que han salido bien, como la nueva conformación del doble “5”.

Arco en cero Le llegan poco A este nuevo Nacional le llegaron poco en estos dos partidos bajo la conducción de Álvaro Gutiérrez. Además, cuando fue llamado a actuar Conde respondió: tuvo una contra Cerro y evitó lo que hubiera sido el empate parcial. El “Guti” desde su presentación insistió con que Nacional tenía que ser sólido atrás.

La zaga Corujo - Carvalho Seguramente a Eduardo Domínguez no le dio el tiempo de apostar por Guzmán Corujo porque estaba poniéndose a punto. Sí lo hizo Gutiérrez desde el primer partido y el joven viene respondiendo, como cuando se lesionó. Todo mérito del nuevo DT es poner como titular a Felipe Carvalho, que sólo había tenido dos minutos en todos el 2019.

Titularidad La de Gabriel Neves Gabriel Neves, que había jugado poco con Domínguez, se transformó en titular con Gutiérrez y se viene afianzando como indiscutible porque le da presencia, ubicación y buen manejo de pelota en la mitad de la cancha. Se está complementando bien con Rafael García, que juega unos metros más atrás como tapón.

Carácter Rafael García Si bien Gutiérrez modificó la zaga, no sacó del equipo a Rafael García, a quien lo pasó al mediocampo, donde le brinda al equipo carácter y presencia. Es la posición natural de García, aunque fue de las apuestas más arriesgadas del DT porque hacía tiempo que no jugaba ahí. Muy bien en la marca aunque debe mejorar en la entrega del balón.

Efectividad La clave Nacional tuvo 60% de efectividad en el 3-0 contra Plaza Colonia y un 50% en el 2-0 a Cerro en el estadio Luis Tróccoli. Sin lugar a dudas ha sido, junto a mantener el arco en cero, la clave de los dos triunfos en el Apertura. Ahora se viene Cerro Porteño mañana y deberá seguir con buenos porcentajes si pretende traerse algo.