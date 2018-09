Apuesta al gol: el tricolor precisa anotar al menos dos

Si hay un partido en el que Nacional precisa que aparezca su poder goleador es el de esta noche. El tricolor recibe a San Lorenzo (Parque Central, 21.15) por el partido de vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana con la necesidad de revertir el 1-3 sufrido en la ida.

“Se jugó mal y se perdió bien. No estuvimos cómodos en el partido”, reconoció Alexander Medina (técnico tricolor) minutos después de haberse concretado la derrota en Boedo. Lo que más lamenta el equipo fue haber recibido el tercer tanto, pues llegó cuando Gonzalo Bergessio había descontado y Nacional parecía estar cerca del empate. Un penal del juvenil Brian Ocampo fue el corolario de un contraataque rival y el tanto convertido por Nicolás Blandi no solo confirmó el triunfo del “Ciclón”, sino que cortó la reacción del bolso y, peor aun, estiró a dos goles la diferencia.

Ante este panorama Nacional tiene la obligación de anotar al menos dos goles y que no le hagan ninguno para avanzar a cuartos de final. El 2-0 le dará el pasaje y US$ 450.000 de premio, el 3-1 llevará a penales y cualquier otro resultado que tenga al tricolor como ganador por dos goles clasificará a San Lorenzo. Asimismo, cualquier victoria de Nacional por más de dos goles le otorgará el boleto.

RESERVADOS. Medina cuidó futbolistas el fin de semana ante Liverpool para tenerlos en plenitud esta noche. El “Cacique” no utilizó, por ejemplo, a Jorge Fucile, Rafael García, Luis Aguiar, Matías Zunino (jugó 3’) y Sebastián Fernández, todos candidatos a ser titulares esta noche.

Está claro que Nacional necesita ser ofensivo, pero a su vez paciente y no tratar de ganar el partido en los primeros minutos. El equipo deberá seguir el consejo que hace pocos días lanzó su entrenador. “Hay que tener equilibrio emocional para manejar los partidos”, dijo luego de las dos derrotas consecutivas ante San Lorenzo y Defensor Sporting. Y añadió: “Cuando recibimos un gol nos ha cambiado el estado de ánimo y eso es porque precisamente nos faltó equilibrio emocional”.

FALTA GOL. La pregunta que surge de todo esto es: ¿está en condiciones futbolísticas Nacional de anotar al menos dos goles y no recibir ninguno? Veamos:

El 5 de agosto, frente a Fénix en el Centenario, fue la última vez que el tricolor conquistó más de dos goles. Aquella tarde ganó 3-0 con tantos convertidos por Sebastián Fernández (en dos ocasiones) y Matías Zunino. Desde entonces transcurrieron un mes, 20 días y nueve partidos, incluidos los 58 minutos disputados el sábado ante Liverpool.

El tricolor, en ese período, solo en un encuentro convirtió más de un gol y fue en la victoria 2-1 sobre Cerro. En este lapso ha recibido más goles de los que ha anotado: 8-9.

Gran parte de esa dificultad para convertir tiene como explicación los problemas que ha tenido el equipo dirigido por el “Cacique” Medina para generarle el fútbol necesario a los delanteros.

Éstos apenas han conseguido convertir cinco tantos en los últimos nueve juegos: tres de ellos por parte de Bergessio, uno de Tabaré Viudez y el restante de Leandro Barcia. Sebastián Fernández no anota desde aquel juego con Fénix.

¿QUÉ HACER? Lo primero y fundamental para el tricolor es manejar la pelota con paciencia. Tenerla supondrá que no la poseerá el rival. Lo segundo en importancia es jugar en bloque para no darle a San Lorenzo espacios y la oportunidad de explotar el contraataque, porque el equipo argentino jugará consciente de que la urgencia está del lado uruguayo. Anotar en el primer tiempo dará tranquilidad para buscar el segundo tanto sin desesperación. Desde lo futbolístico, Nacional necesita generar por las puntas, culminar por el medio y sacar provecho del buen remate de sus volantes, principalmente Aguiar y Oliva. Y si consigue ponerse 2-0, no tirarse atrás para defender, sino presionar arriba y controlar el balón lejos del área.

Fácil no es, pero imposible tampoco.

¿A qué se debe aferrar el tricolor?

Arco en cero: Para intentar revertir la serie lo fundamental para Nacional es no recibir goles, porque si le convierten deberá hacer tres para ir a penales y cuatro o más para avanzar. En tres de los últimos cuatro juegos dejó su arco en cero.

Paciencia: San Lorenzo sabe que la responsabilidad está del lado de Nacional, por lo que su planteo seguramente será cerrarse atrás, dejar venir al rival y tratar de explotar el contraataque. El tricolor deberá ser paciente para generar espacios.

Disparos: Una manera de abrir a una defensa cerrada es con disparos a distancia. Nacional tiene jugadores para aprovechar este rubro: Aguiar, Oliva, Romero y Viudez. Con Bergessio pescando, puede ser una buena herramienta.