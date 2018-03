La elección del ‘Cacique’ Medina como entrenador del plantel principal de Nacional no fue un manotón de ahogado, como se dice habitualmente. Fue una decisión pensada y repensada por la Comisión Directiva que sabía lo que hacía. Medina llevaba más de un año en la Tercera División del club, pero su trabajo, su idea, su metodología, ya había trascendido. Fue Campeón Uruguayo y con luz. Cuando le llegó la hora, no lo dudó. Asumió el compromiso y la responsabilidad sabiendo a lo que se exponía. Aceptó sin titubear. Nacional hizo una apuesta al futuro. Y no le erró, porque Medina ya promovió a varios futbolistas que están para pelearle un lugar a cualquiera. Ojalá el proceso se mantenga y no se caiga. Nacional hoy tiene dos equipos que rinden y ganan.