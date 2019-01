El último apronte para la Libertadores

Defensor Sporting disputó en la tarde de este miércoles, frente a Liverpool, el último amistoso de preparación antes de debutar en la primera fase de la Copa Libertadores el próximo miércoles ante Bolívar en la altura de La Paz.

Se jugaron dos partidos de una hora, con dos tiempos de 30 minutos cada uno ante un buen número de espectadores que aprovecharon la tarde de calor para ver fútbol.



El equipo que colocó en el primer partido el técnico Jorge Da Silva, es el que más se parece al que debutará en la Libertadores frente a los bolivianos. Gastón “Moneda” Rodríguez, Emanuel Beltrán, Maximiliano Perg, Nicolás Correa, Alejandro Villoldo, Álvaro “Tata” González, Martín Rabuñal, Ramiro Cristóbal, Pablo López, Álvaro “Chino” Navarro y Joaquín Piquerez.



En ese primer encuentro los negriazules formaron con: Sebastián Lentinelly, Martín Rivas, Franco Romero, Martín González, Jonathan Jorge, Maximiliano Bajter, Hernán Figueredo, Agustín Ocampo, Bryan Olivera, Federico Martínez y Juan Ignacio Ramírez.



Los violetas se pusieron en ventaja cuando iban solamente 4 minutos por intermedio de su goleador Álvaro Navarro. Y seis minutos más tarde, el “Chino” anotó el segundo tanto en el Franzini.



Recién a poco del final del primer partido llegó el tercer gol, anotado por Pablo López. El “Polilla” quedó conforme: el último aprote de su equipo para la Libertadores fue con tres goles a Liverpool.



Pero las cosas cambiaron para el segundo partido. Y no sólo porque ambos entrenadores pusieron diferentes oncenas. A pesar de que los locales comenzaron ganando 2 a 0, Liverpool lo dio vuelta y venció 4 a 2. Maureen Franco se despachó con tres tanto.



EX CERRO. Hoy entrenó por primera vez en el Franzini el delantero Nicolás González. El exCerro se convirtió en la sexta incorporación de Defensor Sporting. Firmó contrato por un año. Se puso a las órdenes del profesor Pablo Placeres y en su primer día se limitó a trotar alrededor del campo.



Hoy, los violetas regresarán a entrenar al complejo Arsuaga. No descansarán hasta regresar de La Paz dentro de una semana.

a bolivia Esperarán en Santa Cruz y subirán seis horas antes El plantel de Defensor Sporting viajará el lunes temprano por la mañana hacia Bolivia. Se instalarán en Santa Cruz de la Sierra, donde entrenarán y se alojarán hasta el mismo día del partido.

La intención de Da Silva era subir a último momento a la altura de La Paz e ir derecho al estadio Hernán Siles, pero la Conmebol obliga a los equipos a estar en la ciudad seis horas antes. Así las cosas, se quedarán en un hotel de la capital donde les tendrán todo pronto para oxigenarse bien.

Tras el partido ante Bolívar bajarán a Santa Cruz a cenar y luego retornarán enseguida a Montevideo.