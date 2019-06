El aprendiz: Dely Valdés y su maestro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El resultado de anoche, en la despedida de los celestes frente a Panamá, no fue ninguna novedad teniendo en cuenta el poderío de ambos equipos. Tampoco fue una sorpresa para Julio César Dely Valdés, el técnico panameño, que volvió a pisar anoche el césped del Centenario. Un estadio que conoce bien y que le trae buenos recuerdos de su época como delantero de Nacional.



La noche tuvo otro significado especial para él: se reencontró con alguien que tiene mucho que ver con su presente como técnico. “Tabárez fue el entrenador que más influyó en mí durante mi etapa de futbolista y en parte es responsable de que hoy sea técnico. Lo conozco bien, muy bien. Ha sido un gran placer para mí haberlo encontrado en mi carrera. Me ha dejado mucho aprendizaje. Me ha enseñado mucho y tengo que sacarme el sombrero con él”, dijo el entrenador de la selección centroamericana sobre su mentor.



Dely fue dirigido por Tabárez en dos oportunidades: en el Cagliari italiano (1994-1995) y en el Oviedo de España (1997-1998). Es más, el panameño llegó al club asturiano, tras su pasaje por el PSG de Francia, pedido por el actual entrenador celeste.

Cagliari. Tabárez cuando dirigía a Dely Valdés en el equipo italiano.

La experiencia del exdelantero tricolor como entrenador comenzó como asistente en el Málaga de España, donde había triunfado como futbolista formando una dupla letal con Darío Silva y marcando 38 goles en la Liga.



Más adelante empezó a trabajar en la selección de su país, primero al frente de la Sub 20 con la que clasificó al Mundial de Canadá en 2007. Julio se hizo cargo luego de la selección mayor y su hermano gemelo, Jorge, pasó a dirigir la juvenil.



En este momento Dely prepara a la selección de Panamá para la Copa Oro, lo que vendría a ser la Copa América en la Concacaf. Al igual que para los celestes, el de anoche fue el último partido para su selección antes de la competencia.

Antes del partido, Dely caminó hacia el banco de Uruguay para abrazar a su antiguo entrenador. También aprovechó para saludar a Luis Suárez.



Anoche su humilde equipo, que inició con un 5-4-1, se mostró bastante ordenado, sobre todo en el primer tiempo.



Dely vio los primeros 45’ con tranquilidad y dándole alguna indicación a sus dirigidos. Iban sólo 15’ cuando se abrigó; seguramente ya no recordaba el frío de Montevideo.



En el segundo tiempo llegaron los golazos de Luis Suárez y Federico Valverde, algo que, sin embargo, no sorprendió al técnico panameño. “Jugar con equipos como Brasil, Colombia y Uruguay es un gran aprendizaje para nosotros. Y tratamos de aprovecharlo”, reconoció Dely.

No fue la primera vez que el panameño y Tabárez estuvieron frente a frente. Panamá jugó con la selección olímpica uruguaya en lo previo a los Juegos Olímpicos de Londres en 2012. Aquel partido jugado también en el Centenario terminó con victoria celeste por 2 a 0 con goles anotados por Edinson Cavani y Gastón Ramírez.



Y ayer pasó algo muy parecido. Como era previsible, el equipo del aprendiz no pudo con el de su maestro.