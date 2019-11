El apoyo de Miska Gargano al “Mota”: “Ya salimos una vez de esta y lo vas a hacer de nuevo”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Walter Gargano sufrió una nueva rotura de ligamento cruzado, esta vez en la pierna izquierda, y este jueves será operado por el Dr. Daniel Rienzi, hermano de Edgardo, el jefe de la sanidad de Peñarol.

Después de esa intervención, el “Mota” deberá iniciar un período de recuperación que al menos le demandará seis meses para que luego pueda volver a jugar nuevamente al fútbol.

Volveremos volveremos, volveré otra vez como la primera vez. Gracias pueblo Carbon y Oro. @OficialCAP https://t.co/7eTA2VpOkZ — W.A Gargano Guevara (@GarganoOfficial) November 18, 2019

El volante de Peñarol recibió muchos mensajes de apoyo, pero el más importante es el de su familia y Miska Gargano, su esposa, le dedicó unas emotivas palabras a su marido en su cuenta de Instagram.

“Cuando te caíste ya me di cuenta que algo feo pasó, me basto tu expresión… Miré la primera repetición del choque y no miré más la televisión… Mati me preguntaba qué le pasó a papi y yo ya sabía que algo malo pero le prohibí mirar la tele”, comenzó diciendo Miska en el mensaje.

“Sé lo que significa para ti el fútbol, es tu vida, tú pasión y por esa razón tanto me duele... Pero ya salimos una vez de esta y sé que esta vez lo vas hacer para volver más fuerte que nunca”, agrega la esposa del futbolista de 35 años.