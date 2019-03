El apertura, una utopía

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Pasó un tercio del Apertura y Nacional todavía no ganó. Acumula tres empates y dos derrotas, el 1-4 contra Wanderers y el 0-2 de ayer contra Danubio. Fénix, que hoy es el líder del certamen, ya le sacó 10 puntos y Peñarol, que este domingo visita a Wanderers en el Estadio Centenario, le podría sacar hasta 12 unidades si triunfa. Por todo esto es que el Apertura es una utopía para los tricolores y empieza a hacer ruido la diferencia para la Tabla Anual.



El primer tiempo de ayer fue un calco de lo que sucedió en la primera parte contra los bohemios, porque Nacional mereció más, pero se equivocó en defensa y se fue al vestuario en desventaja.



Un mano a mano de Castro a los 42 segundos, un tiro apenas afuera de Bergessio cuando ya se había sacado de encima a Cristóforo, otro remate del “Chory”, un tiro de Sant’Anna ante una mala salida del arquero de Danubio, otro mano a mano de Castro y en la segunda jugada un tiro de Santi Rodríguez que sacó Felipe en la línea. Todas esas situaciones tuvo Nacional para hacer un gol en el primer tiempo. Pero nada pasó.



En cambio, Danubio, que llegó sólo dos veces el arco rival, fue más eficaz. Grosmüller generó una falta al borde del área y luego él mismo fue el encargado de ejecutar la infracción anotando el gol.



Conde puso a tres jugadores en la barrera más uno abierto (pareció poco para la pegada del 20 franjeado), pero lo cierto es que Rafa García saltó y la pelota pasó por entre sus piernas.



Para el segundo tiempo, Domínguez sacó a Arzura para poner a Amaral, esta vez el 10 no le funcionó como contra Boston River y el equipo se quedó con menos marca.



Nacional fue muy distinto al del primer período, se puso más nervioso, jugó apurado y no encontró los caminos para abrir una defensa que se paró muy bien y que tuvo como puntos más altos al joven lateral Emiliano Ancheta y a Goñi en la defensa central.



Amaral y Angeleri probaron de tiro libre, pero respondió bien Cristóforo, mientras que Conde le sacó el gol a Federico Rodríguez en el minuto 64.



Denis Olivera y Thomás Chacón fueron más protagonistas y con ellos Danubio tomó aire con la pelota. Así, los locales obtuvieron un triunfo importante que los coloca en carrera, mientras que Nacional se hunde en una crisis de resultados en el Apertura.