Anuncian que hay acuerdo para que Agüero sea jugador de Barcelona hasta 2023

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Sergio Agüero, que regresó de una lesión, pudo volver a ser titular en el Manchester City y se reecontró con el gol después de 417 días sin convertir, no la embocaba por la Premier League desde enero de 2020 cuando le convirtió al Sheffield United, está cerca de vincularse al FC Barcelona hasta 2023.

Al menos así lo asegura el diario deportivo español As, al explicar que el “Kun” tiene todo acordado con el presidente Joan Laporta y que fichara con el club blaugrana gratis, porque quedará libres del City.

Nacional ya no depende de sí mismo para ganar el Clausura By Juan Pablo Romero MIRA TAMBIÉN Nacional ya no depende de sí mismo para ganar el Clausura

As indicó que el contrato no está firmado el presidente electo todavía no tomó posesión del cargo. Esta llegada concretará un viejo anhelo, dado que en 2014 el nombre del “Kun” también estuvo ligado al del Barcelona, que al final se decantó por ir en la búsqueda de Luis Suárez.

Aparentemente el fichaje del argentino, muy emparentado con la renovación del vínculo que se quiere lograr con Lionel Messi, no hará que el club abandone su principal objetivo para la ventana de transferencias. Queda claro que Erling Haaland es la obsesión de Laporta y que Agüero ayudaría para potenciar el plantel.