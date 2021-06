¿Por qué anularon el gol de Jonathan Rodríguez? Esto hablaron y resolvieron en el VAR

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Conmebol publicó este viernes el audio donde se observa cómo decidió el VAR reafirmar, de manera incorrecta, la decisión del juez de línea de anular el gol de Jonathan Rodríguez por supuesta posición adelantada. Eso privó ayer a Uruguay de ponerse en ventaja ante Paraguay por la quinta jornada de las Eliminatorias.

En el diálogo que mantuvieron en el VAR se detalla cómo marcan la posición de Matías Viña, que pese a que estaba fuera de juego, no participó de la jugada ni tampoco se interpuso en la visual del arquero. Los jueces se quedaron con Viña y no siguieron la posición de Rodríguez.

Eso incluso hizo que Conmebol anuncie hoy su decisión de suspender a los árbitros Nicolás Gallo y Miguel Roldán.

La polémica

Sobre los 24 minutos, Luis Suárez invadió el área, sacó un remate, el balón fue trabado y lo recogió Matías Vecino, quien dio el pase atrás para el ingreso de Jonathan Rodríguez, quien disparó de primera y convirtió. El línea levantó la bandera y cobró offside. En la repetición se apreció claramente que había un futbolista adelantado, pero era Matías Viña, quien no participó en la definición (sí en el inicio, porque fue quien recuperó la pelota en mitad de terreno e inició el ataque), no Vecino y menos el "Cabecita", ya que ambos habían llegado desde atrás. El VAR, de forma incorrecta, no corrigió el error del línea.



La polémica hizo incluso que el maestro Tabárez, el capitán Diego Godín, José María Giménez y el excapitán Diego Lugano se expresen al respecto.