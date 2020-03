Antonio Bazzino: "La Copa Uruguay era una oportunidad muy linda"

Presidente del club Juanicó de Canelones y voz cantante desde que se conoció la decisión de no jugarse la Copa Uruguay, Antonio Bazzino dialogó con Ovación e hizo referencia a lo que ocurrió en los últimos días.

“Como presidente de Juanicó estoy desilusionado y es el mismo sentimiento que tenemos todos en las ligas del interior. Representaba una oportunidad muy linda y estábamos trabajando para disputar la copa y ahora te encontrás con la realidad de que la disputa dependía de la voluntad de los clubes profesionales”, afirmó.

La primera medida tomada por los clubes del interior luego de que se cayera la disputa de la Copa Uruguay fue elevar una nota al Ejecutivo de la OFI para que estos los reciban y así poder conocer de primera mano cuáles son los pasos que se van a dar ya que hay 24 clubes que estaban ilusionados con la disputa del torneo.

“Juanicó, al igual que el resto de los equipos, iba a participar de la Copa Uruguay porque se encuentra en la Copa Nacional de Clubes de OFI A”, explicó Bazzino.

Pero más allá de la molestia de los dirigentes, los que también se mostraban muy ansiosos son los jugadores que “permanentemente preguntan por el torneo. Primero por un tema de orgullo propio, de mostrarse y jugar con profesionales y también porque representaba una competencia más que para los clubes del interior es importante. Mantenernos en la A es el objetivo año a año que te permite jugar con equipos de otras ligas, viajar y una competencia permanente”, sentenció.

A su vez “estamos entrenando desde principio de febrero porque empezábamos antes la actividad por la Copa Uruguay, pero ahora nuestra actividad iniciaría el 25 de abril con la Copa Nacional de Clubes”, agregó.

De todas maneras, la principal angustia de los dirigentes es el hecho de que equipos del interior votaron en contra de la disputa de la competencia teniendo en cuenta que “son vecinos, los que tenemos al lado. Son los que tienen la posibilidad de nutrirse de jugadores de nuestras instituciones y nos dejó muy golpeados a todos que tomaran esa decisión porque nadie mejor que ellos son conocedores de nuestra realidad y lo que representaba este torneo”.

VOTO NEGATIVO

Danubio explicó el no apoyar la Copa Uruguay

En un comunicado expresado en su web oficial, el conjunto franjeado explicó su postura de la siguiente manera:



"Históricamente hemos estado a favor de cualquier competición que implique el desarrollo del fútbol y su integración. Nuestra historia – un equipo nacido de un grupo de niños que competían en un campeonato de barrio- así lo marca.



La posición tomada se debe a la inviabilidad del proyecto. La realidad actual del fútbol profesional uruguayo tiene en todos los espectáculos deportivos organizados por la AUF resultados deficitarios. Cada encuentro disputado da sistemáticamente pérdidas económicas, transformándose en un pasivo en constante crecimiento.



Nuestra institución no escapa a ese contexto y tenemos la peor situación económica en muchos años, la cual no admite agregar más actividades que generen déficit. Debemos ser prudentes en cada paso que damos y en cada compromiso que asumimos, muchas familias dependen de ello.



El proyecto de Copa Uruguay actualmente planteado, estaba financiado con los fondos EVOLUCIÓN de CONMEBOL, que son disponibilidad de AUF y cuyos destinos entre otros podrían ser en infraestructura, la que tanto se reclama por parte de varios actores para potenciar los entrenamientos y formar más y mejores deportistas; sin embargo se decidió que se destinaría a este torneo.



El presupuesto estimado y efectivamente disponible para disputar la Copa Uruguay es de USD 440.000 aproximadamente. De estos fondos no hay previsto ninguna partida para los clubes participantes.



La Copa Uruguay al momento de decidirse por parte de los clubes no tenía ningún sponsor firmado ni tenía asegurada la transmisión por televisión de la misma, hecho que fue reconocido en el propio Consejo de Fútbol Profesional y promotores de la copa. En definitiva, es un torneo que no cubre los gastos de los clubes.



Creemos que la idea y el espíritu es bueno, que la COPA URUGUAY terminará concretándose en un futuro y ojalá cercano, y Danubio participará de ella cuando estén dadas las condiciones que le permitan viabilidad y sustentabilidad.



Atentamente, Comisión Directiva Danubio F.C."