Ansiedad, nerviosismo y mucha alegría: así viven los hinchas de Peñarol el regreso al Campeón del Siglo

Peñarol vive un día más que especial. Además de jugar un partido que lo puede depositar en las semifinales de la Copa Sudamericana, el carbonero tendrá el regreso de sus hinchas al Estadio Campeón del Siglo porque 5.000 fanáticos volverán a la cancha.

Luego de 18 meses sin poder asistir, este encuentro frente a Sporting Cristal marca un antes y un después para Uruguay, ya que se trata del primero que albergará público en medio de la pandemia de coronavirus.

Y los fanáticos carboneros están locos de la vida por reencontrarse con los jugadores cara a cara ya que durante todo este tiempo tuvieron que seguir al equipo de sus amores por televisión o radio.

La espera terminó y Giovanni, hincha de Peñarol que siguió la recomendación del club y llegó con más de tres horas de anticipación, habló con Ovación y contó que “desde ayer a la tarde luchando por las entradas, la conseguí y es una alegría enorme volver a la cancha, volver a ver a los jugadores y que ellos nos vean también a nosotros. Quieras o no ser parte del del día de hoy es muy gratificante”.

Acerca de los futbolistas a los que deseaba ver con muchas ganas en vivo, Giovanni dijo que “lo lindo era ver a Facundo Torres, pero no va a estar. El otro es el 9 de la casa que es un tractor, una locura lo que juega y será su primera vez con público también. Pero lo bueno es ver a todo el plantel también”.

Agustina la pasó bastante mal para conseguir la entrada, pero pudo y hoy, tempranito, se fue al Estadio Campeón del Siglo. “Nos juntamos 13:30 ayer para empezar a buscar la butaca, no nos dejaba, no nos dejaba… Hasta que 14:36 habilitó y fue una fiesta porque teníamos una ansiedad por venir y volver a nuestra casa y obviamente apoyar a los jugadores que lo están dando todo. Estoy muy feliz de estar acá”.

El 11 de marzo del 2020 Agustina fue por última vez a la cancha, precisamente al último encuentro de Peñarol que se jugó con hinchas. “Nada que ver el día porque aquella noche llovía, pero hoy es un día muy especial también. No es un partido cualquiera, por eso la ansiedad está al 1.000, no al cien”.

Federico es otro de los hinchas que consiguieron su ingreso al partido frente a Sporting Cristal y en diálogo con Ovación contó que “es raro porque vengo a todos los partidos con mi viejo y él para hoy quedó afuera pero no me salen las palabras, no sé qué decir. Estoy esperando esto hace un montón y llegué re temprano para esperar que abran las puertas. No lo puedo expresar con palabras porque también se junta que estamos avanzados en la Copa Sudamericana y la verdad es todo re lindo”.

Sin lugar a dudas no es un día más para los hinchas de Peñarol y ya desde temprano se comenzó a vivir lo que esperan sea una fiesta ya que al regreso de los fanáticos al Campeón del Siglo, el equipo quiere meterse entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana.