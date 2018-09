Dos años que valen por 15

Cristian Rodríguez es como el vino: cuanto más viejo, mejor. Tan, pero tan buenos son sus números en este segundo ciclo en el aurinegro que está muy cerca de igualar la cantidad de goles que cosechó a lo largo de 15 años de carrera en el fútbol del exterior.

Desde que volvió a comienzos de 2017, el lacacino disputó un total de 60 encuentros con la camiseta de Peñarol y ya marcó 30 goles, lo que le da un promedio de medio gol por partido. El cambio posicional en la cancha no solo lo ayudó para transformarse en conductor del equipo (acumula 13 asistencias), sino también para quedar de frente al arco y encontrarse con muchas más ocasiones como para poder convertir.

Lo curioso es que contando su anterior etapa en el club y sus pasajes por París Saint-Germain, Benfica, Porto, Atlético Madrid, Parma, Gremio e Independiente, solo acumuló 40 gritos.

A este ritmo, incluso aunque baje la producción goleadora, está claro que superará esa cifra. Principalmente porque acá también tiene otra ventaja al margen de su nueva función en el medio campo: es el dueño de la pelotas paradas. Sin ir más lejos, 10 de esos 30 festejos fueron desde el punto penal.

Antes de volver al club, su estado sanitario estuvo en el centro de la polémica. Una seguidilla de lesiones no lo dejaba desempeñarse con continuidad. Él dijo que “en casa” y con “la cabeza bien”, se arreglaba todo. Tan equivocado parece que no estaba. No solo recuperó su mejor estado físico sino que encontró su mejor versión...

A las pruebas está. En menos de dos años con Peñarol, ya hizo casi la misma cantidad de goles que en 15 años de carrera.

Francia

Entre 2005 y 2007 defendió al conjunto parisino. Llegó falto de fútbol por su conflictiva salida de Peñarol, pero lo cierto es que logró tener una buena cantidad de minutos. Fue su primera experiencia en el Viejo Continente. Disputó un total de 49 encuentros y marcó tres goles (puso seis asistencias). Ganó la Copa de Francia en 2006.

Portugal

En la temporada 2007/2008 jugó en Benfica. Marcó siete goles en 36 partidos y cruzó de vereda. Se fue al Porto y allí tuvo su mejor campaña en Europa. Entre los años 2008 y 2012 jugó un total de 123 encuentros y marcó 17 goles. Ganó la Europa League, tres Ligas, tres Copas de Portugal y tres Supercopas. Dejó su huella.



España

Entre 2012 y 2014 pasó a la Liga española para defender a uno de los equipos más importantes: el Atlético Madrid. Puso cinco goles en 98 partidos con el “Colchonero”. Ganó un total de cuatro títulos: una Supercopa de Europa, una Supercopa de España, una Liga y una Copa del Rey. Se fue buscando ser titular y no una alternativa.

Italia

Cansado de ser una pieza de recambio para Diego Simeone, se marchó al Parma; pero el panorama con el que se encontró no fue el imaginado. Llegó a un club no solo con problemas de descenso sino que estaba prácticamente en quiebra. Apenas disputó seis partidos y se fue sin marcar goles. Su pasaje en el Calcio (2015) fue un abrir y cerrar de ojos.

Para el olvido: Gremio y el "Rojo"



En 2015 fue recibido con bombos y platillos en Porto Alegre por la hinchada de Gremio. Sin embargo, las lesiones le jugaron una mala pasada y tan solo pudo estar en tres partidos donde no anotó goles. A mediados de ese mismo año, se marchó a Independiente de Avellaneda y a pesar de que mostró algunos chispazos de su talento, las molestias físicas también volvieron a marginarlo. En el “Rojo” jugó 35 encuentros y marcó tres goles. De esa manera, alcanzó los 40 festejos en sus 15 años de carrera profesional antes de volver a Peñarol.