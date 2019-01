A 30 años de la última conquista Intercontinental

Las manos de Jorge Seré, los goles de Santiago Ostolaza, el penal no cobrado a Juan Carlos De Lima, el remate final de Tony Gómez, la categoría de Hugo De León, el coraje de Daniel Revelez. Al evocar la última gesta de Nacional por la vieja y querida Intercontinental -hoy avalada como Copa del Mundo- es imposible no recordar los momentos más llamativos de una de las finales más electrizantes y que tuvo al borde de un ataque de nervios a los hinchas tricolores.



En Tokio frente al PSV Eindhoven que por aquellos tiempos estaba conformado por algunos de los jugadores más importantes del planeta fútbol, el Nacional de Roberto Fleitas que había empezado a ganar el partido con un tanto de cabeza de Santiago Ostolaza debió reponerse de un error arbitral del colombiano Jesús Díaz Palacios -que no cobró un claro penal a Juan Carlos De Lima- y de los goles que lograron el brasileño Romario y Ronald Koeman de penal.



Se moría el partido y llegó el último tiro de esquina. El centro lo mandó al área Yubert Lemos. Era convertir o masticar la derrota. Ya apareció otra vez el inmenso "Vasco" Ostolaza para meter otro cabezazo matador.



Después de 120 minutos de juego siguió la emoción. Aumentó la tensión, crecieron los nervios y el corazón quedó al borde del colapso.



Y si Ostolaza fue grande en el juego y en la definición en el área, Jorge Seré fue gigante para convertirse en héroe de una tanda de penales en la que se remataron 20 tiros.



Tan memorable como los vuelos de Seré de palo a palo para atajar disparos decisivos, en los que era poner las manos o despedirse del sueño de ser campeón, fue el último y definitivo remate ejecutado por Tony Gómez.

Un disparo a colocar a la izquierda de Van Breukelen, quien voló hacia ese costado pero no llegó.



Así, por tercera vez en su historia Nacional conquistó la copa de Campeón del Mundo.