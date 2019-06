A sus 34 años, Jorge Fucile se reinventa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Jorge Fucile no juega desde el última fecha del campeonato del año pasado con Nacional. Estuvo casi un mes entrenando en Plaza Colonia, pero cambió de opinión y ahora espera una oportunidad para volver a jugar a mitad de año. “Estoy en momento de pensar, de asentar un poco la cabeza. El retiro está cerca, ya falta poco. Puede ser ahora o más adelante. Puede salir algo a mitad de año y si no me reinventaré para hacer alguna otra cosa”, dijo con sinceridad.

“Yo estaba muy bien en el ámbito futbolístico, era reconocido en lo local e internacional y pasó lo que pasó. Si no sale nada veré para hacer otra cosa. Algo diferente, no sé. Me han hablado de muchas cosas. Puedo hacer el curso de entrenador y me estoy manejando también en el tema empresarial. Aprendiendo un poco e inventando cosas nuevas. No sé si me gusta mucho, pero tengo amigos que están en eso, voy aprendiendo y me voy dando cuenta de muchas cosas”, añadió Fucile, quien tiene algunos emprendimientos con amigos y familiares.

“Me fui de muy chico para el exterior y es como que hice mucho en poco tiempo. Jugué muchísimo y extrañé mucho el Uruguay. El otro día, en la cena de la Fundación Celeste, hablando con un excompañero de la selección nos recordaba lo que él siempre nos había dicho: que volver a Uruguay era atrasarse. Que nos quedáramos lo más que pudiéramos en Europa, que termináramos allí la carrera y que volviéramos a los 38 años a jugar acá en el cuadro que quisiéramos. Que volver era atrasarse y exponerse a las críticas. Que dijeran que jugás en Europa y venís acá y te arrastrás. En Europa también te critican, pero de otra forma. Critican sólo lo futbolístico. Allá si no rendís entra otro que anda mejor y ya está. No pasa nada. Acá si te pueden matar, te matan y por más que andes bien nunca va a ser suficiente”, explicó quien acá podría jugar en cualquier equipo.

DEPRESIÓN. “Y no sólo eso. Acá está el tema de la infraestructura, de las canchas. De quemarte la cabeza porque no te pagan el sueldo, o porque no tenés agua caliente. Acá sólo podés jugar en los equipos grandes, y en Defensor Sporting y Danubio. Y Wanderers quizás o Liverpool. Pero de todas maneras, todo es muy precario. Demasiado precario”, agregó. Todo eso fue en parte lo que influyó para que no se quedara en Plaza Colonia. Más allá de un difícil momento personal. “Pensé que me iba a hacer bien, que tenía a Argentina al lado y que si me aburría cruzaba. Pero no resultó como esperaba. Además, estaban todos los compañeros con sus parejas y sus hijos. Y yo estaba solo, no estaba en pareja en ese momento ni lo estoy ahora. Estaba solo, solo y no hay nada para hacer. No tenés ni un bar para tomar algo, para entretenerte, porque a las diez de la noche cierra todo. Yo venía de un par de cachetazos que me pegaron en Nacional y además había terminado con mi pareja. Se me juntó todo, fue un golpe en la nuca. Una depresión total. Pensé que ir a Colonia me iba a hacer bien, pero aguanté 25 días. Demasiado, porque ya me habían dicho que si estás un día te querés matar y yo aguanté demasiado”, contó.

“Entonces hablé con el ‘Chiqui’ García y con Manta y se portaron de novela conmigo. Me trataron diez puntos. No tengo absolutamente nada que decir de ellos. Quedamos con la mejor, rebuena onda. Me quedé acá tranquilo y me surgieron algunas cosas”, dijo sobre los sondeos para regresar a Brasil, donde jugó en Santos y los tuvo contactos con un empresario que quiere que vuelva a Portugal.

MULTICAMPEÓN. En su carrera Fucile ganó 19 títulos, entre los muchos que consiguió en Porto y los que ganó luego con Nacional. “No me pongo a pensar mucho en eso, pero es un motivo de mucha alegría y satisfacción. Hay jugadores que no salen campeones nunca en su carrera y yo salí casi veinte veces. A veces uno sale campeón una vez o dos y ya lo ve como algo normal, como moneda corriente, pero no lo es. No es real. Hay jugadores que tienen una gran trayectoria, una gran carrera y salieron campeones acá en el fútbol uruguayo una vez en la vida y están felices como niños chicos”, afirmó. Y recordó su primer título.

“Fue con Liverpool, en Segunda División, cuando salimos campeones invictos. Era un niño. Aunque también me acuerdo mucho de los títulos que ganamos en juveniles. Y luego, ya en Portugal me tocó salir campeón con Porto. Y la gente era un borbollón, una locura. Eso me impactó muchísimo. Porto ya había salido campeón y repetir nunca es fácil. Conseguimos el bicampeonato y fue uno de los días más felices de mi vida. Además, yo fui a préstamo como una prueba y a los seis meses Porto me compró el pase”.

CELESTE. La selección también fue muy importante para Fucile. “Desde el primer día en que llegué; cuando todo era difícil y costaba mucho. Creo que cuando nos íbamos de viaje iba una sola cámara a despedirnos. Hoy veo como ha cambiado todo, con los jugadores que valen millones de dólares, y me deja muy feliz”, dijo “Fuchi”, quien tuvo una destacada participación en el Mundial de Sudáfrica e incluso fue elegido para el equipo ideal por algunos medios de prensa. Sin embargo, se queda con la evolución que ha tenido la Celeste. “Los cambios que pudimos lograr fueron muy importantes. Pasamos amargas, de quedar eliminados, de que no nos querían y éramos un desastre, a ser ídolos máximos en Sudáfrica. Y después, todavía fuimos campeones de América, que yo estuve pero no pude participar por una lesión. Fue un ciclo muy lindo”, contó y se mostró optimista para la Copa América de Brasil. “Siempre vamos con la cabeza gacha diciendo que no tenemos que ser favoritos, creo que es hora de asumir la responsabilidad. Somos Uruguay y tenemos que ir a ganar todo lo que tengamos por delante”, enfatizó. Hoy, a los 34 años, entrena solo en un gimnasio que tiene en su casa. Lo hace así porque le gusta ser su propio preparador físico. Mientras, espera que se defina su futuro. Puede volver a Portugal o dedicarse al mundo empresarial.

CELESTE El miércoles se reencontró con sus excompañeros

El miércoles pasado Fucile estuvo en la cena de la Fundación Celeste. “Se recordó lo del Mundial de Sudáfrica y cómo comenzó todo lo de la Fundación. Pasamos un lindo momento, fue un reencuentro con los compañeros de entonces. Siempre nos vemos en cosas solidarias o nos mandamos algún mensaje, sobre todo con Godín”.

TRICOLOR "En su momento lo de Nacional me dolió, hoy lo superé y es una anécdota"

“Lo de Nacional ya lo superé. Hoy es una anécdota. En el momento me dolió por la forma. Nos avisaron un día antes del comienzo de la pretemporada. Y porque mi cuñado habló con Ache, si no nos enterábamos por la tele. A mí me llamó el presidente el último día. Si nos hubieran avisado antes era otra cosa”, dijo sobre su salida del club donde fue bicampeón.

PORTO Fucile es el extranjero con más títulos

Foto: AFP

Si tiene que elegir un título entre los 19 que consiguió se queda con la Europa League que ganó con Porto. “Fue mi primer título internacional, que era lo único que me faltaba conseguir en el club. Ese día me recibí de ganador. Además, soy el extranjero con más títulos en Porto. Y soy muy querido en el club”, explicó sobre el equipo portugués que defendió siete años.