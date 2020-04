A 17 de años de una frase que se inmortalizó: “¿Qué me tirás, Cubilla?”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El 13 de abril de 2003, Huracán jugaba en Parque Patricios frente a Talleres de Córdoba, iba ganando cómodamente 2-0, pero luego el local erró un penal y posteriormente, la visita terminó llevándose la victoria por 4 a 2 del Ducó.

En medio de todo eso, un fanático de Huracán le recriminaba a Luis Alberto Cubilla lo que estaba sucediendo en el campo de juego, insultando al entrenador uruguayo que se estaba quedando con la victoria.

Rosa Luna y Cubilla: encuentro tricolor durante el desfile By EL PAIS MIRA TAMBIÉN Rosa Luna y Cubilla: encuentro tricolor durante el desfile

“Mirame, puto. Mirame si tenés huevo”, le gritaba Claudio, el hincha de Huracán que pegado al alambrado del Ducó increpaba a Cubilla.

Pero el uruguayo no se quedó callado ni quieto. Mientras abría un caramelo, se fue dando vuelta para dirigirse hacia el hincha y se vino lo peor.

“Tomá, los monos tienen que comer caramelos”, le dijo el técnico al hincha que tras eso, inmortalizó la frase: “¿Qué me tirás Cubilla? ¿Qué me tirás?”.

El programa “Paso a Paso” de TyC Sports, se encontró a Claudio antes de un partido de Huracán, y 15 años después recordó ese hecho: “Como estaba atrás de la reja y me dijo ‘a los monos hay que darles caramelos’ ahí me sacó. Me saltó el fusible. No puede ser, estamos perdiendo y le dije ‘¿qué me tirás Cubilla?’”.

La insólita respuesta de un jugador argentino tras violar la cuarentena obligatoria By Enrique Arrillaga MIRA TAMBIÉN La insólita respuesta de un jugador argentino tras violar la cuarentena obligatoria

Hoy, 17 años después de ese episodio, la frase sigue siendo recordada ya que quedó inmortalizada en los fanáticos del fútbol y sobre todo, en los hinchas de Huracán.