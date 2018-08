A 38 años de una fiesta que empezó en las tribunas y terminó con una Libertadores

Un recibimiento majestuoso, un Centenario clamando por una conquista internacional no podía tener otro final que aquel que fuera soñado por Dante Iocco, después de ganar las elecciones en enero de 1980.



Y se cumplió. La búsqueda de la segunda Copa Libertadores terminó consiguiéndose. Fue el 6 de agosto de 1980 y llegó con el memorable gol de Waldemar Victorino. Con un cabezazo que tuvo su génesis en la avivada de Julio César Morales para ponerlo en carrera a José Hermes Moreira y el fenomenal centro del "Chico" para la entrada del goleador que siempre se vestía con la ropa de héroe.



Fue una final increíble. Donde hubo de todo, como la fenomenal actuación de Rodolfo Rodríguez ante las estrellas del Inter. Ahí estaban Paulo Falcao, Jair, Batista, Mario Sérgio, Mauro Galvao.



Fue un partidazo. Bien diferente al que se había jugado en el Beira Rio. Una revancha digna de ser considerada una gran final de la Copa Libertadores. Que llegó después de otro enorme acontecimiento, como el que protagonizaron 25.000 hinchas de Nacional para copar el escenario de Porto Alegre.



Maravilloso para el recuerdo de los hinchas tricolores que pudieron ser testigos directos de aquella gesta continental. El impresionante recibimiento del público. El humo de los fuegos de artificio casi no dejó ver ni la cancha ni los jugadores. El Centenario explotó y el tricolor ingresó así empujado por su gente para lograr la segunda Libertadores de su historia.



Hubo que esperar algo más de media hora (34') y con una jugada del libreto de Juan Martín Mugica, apareció Waldemar Victorino para meter su cabeza y conquistar el único gol del partido.



Julio César Morales ejecutó un tiro libre desde la derecha del ataque tricolor en la cercanía de la unión de las tribunas América y Ámsterdam. La pelota fue para José Hermes Moreira y no para el corazón del área. El lateral sorprendió entrando como un puntero y sin marca lanzó un centro pasado que Victorino cabeceó hacia abajo contra el palo del golero.



Nacional formó con Rodolfo Rodríguez; José Hermes Moreira, Juan Carlos Blanco, Hugo De León y Washington González; Eduardo De la Peña, Víctor Espárrago y Arsenio Luzardo; Alberto Bica, Waldemar Victorino y Julio César Morales.