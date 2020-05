A 15 años del debut de Luis Suárez en la Primera de Nacional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hoy se cumplen exactamente 15 años del debut de Luis Suárez en Primera División y, fue a lo grande, porque lo hizo en la Copa Libertadores. El delantero que milita en Barcelona, no se olvida de sus raíces y publicó una historia de Instagram recordando una fecha más que especial en su carrera.

Un 3 de mayo de 2005, el salteño se puso por primera vez la camiseta de Nacional en Primera División, cuando a los 76 minutos ingresó por Sebastián Vázquez en el Metropolitano de Barranquilla, cuando el partido con Junior estaba 1-1 en el marco de la última fecha del grupo. Luego Juan Albin puso el 2-1 pero los locales lo dieron vuelta en el final, ganaron y clasificaron a los octavos de final.

Luis Suárez recordó en Instagram el debut con Nacional. Foto: Captura.

Suárez viajó a Colombia casi sin querer. El viernes había jugado en Tercera contra Defensor y el sábado en la mañana jugó unos minutos en Cuarta contra Danubio. En los dos partidos marcó goles. Ese sábado de noche viajó con el plantel principal y el martes debutó.

“A último momento tuvimos una deserción y debió viajar él. Hicimos un buen partido, a pesar de que terminamos perdiendo. En el segundo tiempo, necesitábamos reforzar el ataque e ingresó Luis. Entró muy bien como extremo derecho, con mucha potencia, con muchas ganas, con muchas de sus cosas. Reforzó lo que venía mostrando en los entrenamientos”, recordó Martín Lasarte, el DT de aquel momento, al portal oficial de la Copa Libertadores.

Luis Suárez festejando un gol en Nacional. Foto: archivo El País.

En una charla con Ovación, el “Cacique” Alexander Medina había contado sobre ese día que “terminamos el partido juntos. Entró con tremendas ganas y mostró personalidad, nunca daba pelota por perdida. En ese partido casi que no tuvo situaciones de gol. Era muy competitivo”.



“No me pesó jugar esos minutos. Yo estaba tranquilo y ni me di cuenta contra quiénes estaba jugando”, recordó el salteño años atrás al sitio oficial de Nacional.

El salteño, que debutó con 18 años, jugó 35 partidos oficial con la casaca tricolor y marcó 12 goles. Jugó en total 2174 minutos. Con él en cancha Nacional ganó 21 partidos, empató 10 y perdió cuatro, promediando un gol cada 181 minutos.

Suárez en un partido contra Miramar Misiones. Foto: Archivo El País

Sebastián Viera, el arquero de Nacional de aquel partido contra los colombianos, es uno de los principales referentes que tiene Junior de Barranquilla en la actualidad. En declaraciones al diario El Heraldo, el guardameta confesó que "yo lo que sé es que hacía mucho calor... Sé que Suárez entró, pero no me acuerdo mucho del juego y ahora es el mejor jugador uruguayo”.

Sebastián Viera, hoy capitán de Junior, jugó aquel partido del debut de Suárez. FOTO: Cortesía El Heraldo.

Después de ese partido, Suárez volvió a tener minutos recién el 28 de agosto, cuando jugó los últimos 13 contra Cerro, en el triunfo por 2 a 1. Su primer gol oficial fue el 10 de septiembre de 2005, cuando marcó un tanto en el 5-0 contra Paysandú Bella Vista; le alcanzaron sólo nueve minutos para entrar en contacto con la red. Recién tomó la titularidad el 22 de octubre, cuando jugó los 90 en un 0-0 frente a River Plate.

En la actualidad, Suárez se transformó en uno de los mejores futbolistas de toda la historia de la selección uruguaya y en uno de los máximos goleadores de Barcelona. Y todo empezó aquella noche calurosa de Barranquilla, con la camiseta de Nacional, hace 15 años...

Luis Suárez, goleador de la selección uruguaya. Foto: Gerardo Pérez

Ficha del partido debut de Luis Suárez en Nacional

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez.

Jornada: 6 del Grupo 5 de la Copa Libertadores 2005.

Fecha: 3 de mayo de 2005.

Junior: Carlos Pérez; Jorge Amara (60' Macnelly Torres), Marcelo Méndez, Francisco Alvear; Hayder Palacio, Juan Fernando Leal (46' Juan Carlos Quintero), Cristian Racero, Lin Carlos Henry (86' Luis Cassiani); Omar Pérez; Émerson Acuña, Martín Arzuaga.

DT: ‘El Zurdo’ López.

Nacional: Sebastián Viera; Daniel Leites (67' Juan Albín), Carlos Valdez, Mauricio Victorino, Federico Rariz; Óscar Javier Morales, Fabián Coelho, Sebastián Vázquez (76' Luis Suárez), Martín Ligüera; Alexander Medina, Gonzalo Castro.

DT: Martín Lasarte.



Goles: Junior: Arzuaga, 18 y 90+2; Hayder Palacio (de penal), 86.

Nacional: Gonzalo Castro, 14. Juan Albín, 83.



Árbitro: Heber Lopes (Brasil).

Espectadores: 10.000.