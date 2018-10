A 13 años del debut de Godín y el "Mono" en la Celeste, 10 datos e historias de ellos

Hoy hace 13 años fue un amistoso más en la historia de la selección uruguaya, pero que quedaría marcado por el debut de dos jugadores que marcaron una generación bajo la guía de Óscar Tabárez. En el partido jugado en Guadalajara el 26 de octubre de 2005, Maximiliano Pereira y Diego Godín debutaron en Uruguay con Jorge Fossati como entrenador.

#RecuerdoCeleste | Hoy se cumplen 13 años del primer partido de @diegogodin con la selección mayor de @Uruguay. El actual jugador del @Atleti y capitán de la selección de la Celeste, debutó en un amistoso ante @miseleccionmx. pic.twitter.com/N9lXNYjEpm — Selección Uruguaya (@Uruguay) 26 de octubre de 2018

#RecuerdoCeleste | Hoy se cumplen 13 años del debut de Maximiliano Pereira en @Uruguay.

El defensa del @FCPorto es el futbolista con más presencias en la Celeste (125). pic.twitter.com/U4ErG6xVH4 — Selección Uruguaya (@Uruguay) 26 de octubre de 2018

Hoy en día, 13 años después, los dos defensores son los dos jugadores con más partidos en la selección con 125 partidos para Pereira y 124 para Godín.

El "Faraón" se encamina a igualar la marca de su compañero de selección el próximo 16 de noviembre en el amistoso contra Brasil en Londres y a superarlo cuatro días después al enfrentar al reciente campeón del mundo Francia el 20 del mismo mes en París.

13 datos e historias de ellos

Godín 1- Un nadador exitoso en Rosario

Siendo un niño en Rosario, su ciudad natal, Diego Godín se destacaba en natación y en básquetbol además de en fútbol. En nado ganaba todas las competencias de su categoría, siendo muy bueno sobre todo en crol y mariposa. ¿Hasta dónde hubiese llegado si se dedicaba a la natación?

Historias Celestes: Diego Godín

Pereira 2- El referente callado de la Celeste.

Ha estado en la selección uruguaya durante 13 años en los que ha pasado de juvenil a referente y portador de la cinta de capitán en algunas ocasiones. "El tema de ser capitán es un gran orgullo y es difícil explicar con palabras lo que se siente", dijo Maxi en 2016 a Ovación. Aunque reconoció que le cuesta hacer la arenga. "No estoy acostumbrado y me cuesta muchísimo porque soy bastante callado", afirmó.

Godín 3- No fue zaguero hasta en una práctica en Cerro

En el baby fútbol era goleador del Estudiantes de Rosario. En las inferiores de Defensor Sporting jugó de enganche y volante. No fue hasta Cerro que William Lemos le dio una prueba y con Gerardo Pelusso debutó en primera... como zaguero.

Pereira 4- solo tres clubes en su carrera

El popular "Mono" solo jugó en tres equipos en sus más de 15 años de trayectoria: Defensor Sporting, Benfica y Porto. El paso a Europa se dio en 2007, cuando ya era jugador de la Celeste, y el cambio de grande en Portugal en 2015. En Benfica jugó un total de donde jugó 333 partidos y marcó 21 goles, siendo incluso segundo capitán.

Godín 5- El traspaso a Cerro por 840 pesos uruguayos

El documento que divulgó Rafa Cotelo sobre el cambio de equipo de Diego Godín cuando era juvenil. El 19 de marzo del año 2013, con la edad de 17 años pasó de Defensor Sporting a Cerro por $840.

Pereira 6- Citado a la Copa América como suplente en Defensor

Era la temporada 2006-2007, la anterior a la Copa América de Venezuela 2007, cuando cambió la vida para Maxi Pereira. Era suplente en Defensor, bajo la dirección técnica del "Polilla" Da Silva, pero igual fue citado a la selección uruguaya para los partidos de preparación.

Maxi ya había debutado en 2005 con Jorge Fossati, pero fue Tabárez que lo llevó a la Celeste de nuevo en un momento crítico y a raíz de su actuación en Venezuela 2007 salió su pase a Benfica. "Es un momento que yo no jugaba y el maestro me citó. Estoy 100% agradecido al maestro. Cuando me citó me dijo 'no sabía si te iba a citar, pero confío en vos y en tus condiciones'. A mí me cambió la vida", dijo en Por la Camiseta.

En aquel Defensor Sporting de 2007 jugaban jugadores como Martín Silva, Martín Cáceres, Andrés Lamas, Ignacio Ithurralde, Gonzalo Sorondo, Miguel Amado, Diego De Souza, Álvaro "Tata" González, Tabaré Viudez, Álvaro Navarro y Sebastián Fernández, entre otros. Muchos de ellos llegaron a la selección y otros aún están en el plantel.

Godín 7- De niño estuvo al borde de la muerte

Lo publicó el diario español El Mundo como parte de una historia del "Faraón". "Diego Godín tenía apenas cuatro años. Pasaba una de tantas tardes en los bosques de Rosario, la ciudad uruguaya en que nació en 1986. Sus padres, Julio e Iris, preparaban el fuego para asar las perdices que habían cazado, y Diego y su hermana Lucía, dos años mayor, decidieron dar un paseo. El inquieto niño se acercó a unas rocas e intentó, una y otra vez, atrapar los peces que nadaban en el arroyo. Hasta que cayó al agua. La corriente se lo llevaba y Diego gritaba desesperado. No sabía nadar. Apenas daba unos manotazos por puro instinto. Su hermana corrió a por sus padres. Pero, de repente, Diego ya no gritaba y nadaba tranquilo hacia a la orilla. Nadie lo podía creer. Ni siquiera él, que años después lo recordaba así: «No sé cómo salí. Con botas, cazadora, pantalón, corriente... Yo sólo recuerdo la situación y que salí»", dice la introducción del texto.

Pereira 8 - Su padre falleció joven, tuvo un "papá" postizo en la selección

"Yo lo conozco desde la sub 15 cuando estabamos en el Charrúa y lo pasaba a buscar Juan Jacinto Rodríguez, que era el ayudante de Víctor Púa en esa selección. Y de ahí quedamos con un vínculo muy afectivo y de ahí es que él me dice que yo soy como un padre", contó Edgardo Di Mayo a Referí.

"Él era muy humilde y justo en ese tiempo había tenido la mala suerte de perder a su papá muy joven, a los 40 y algo de años. Y entonces vivía con la madre en Belvedere. Y con Juan Jacinto lo pasábamos a buscar por Belvedere y la madre nos decía: 'Cuídelo Edgardo, que este es muy sinvergüenza'. Y ahí lo trataba de aconsejar y hablar", señaló "Minguta", el querido utilero de la selección uruguaya



Godín 9 - Un histórico en Uruguay y en Madrid

El "Faraón" está a punto de convertirse en el jugador con más presencias en la selección uruguaya, pero en el Atlético de Madrid ya es el futbolista extranjero (no español) con más partidos en el club. En la Celeste tiene 124 y el el Atleti 357, en ambos sigue sumando y siendo el capitán con las dos camisetas.

Pereira 10 - El primer gol en la Celeste: semi del Mundial

En sus primeros 42 partidos con la selección uruguaya, el "Mono" no había convertido ningún gol. Fue en el partido 43 que anotó el primero, nada menos que en el encuentro por llegar a la final de la Copa del Mundo en Sudáfrica 2010 contra Holanda.