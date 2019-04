El año de Matías Viña: ayer debutó en la red

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Gabriel Neves, quien abrió ayer el camino para la goleada, marcó su tercer gol en el primer equipo tricolor. Rodrigo Amaral, convirtió su segunda conquista en lo que va del campeonato. Gonzalo Bergesio, con su doblete, llegó a los cuatro tantos. Y la misma cantidad tiene Octavio Rivero que cada vez que entra, anota.



Pero quien seguramente no se olvidará nunca del partido de la víspera ante River Plate es Matías Viña. Y no sólo porque fue el mejor juego de su equipo en lo que va de la temporada y porque no se hacen seis goles todos los días. El lateral debutó ayer en la red en el primer equipo tricolor. Marcó el sexto tanto tras aprovechar un rebote después de una jugada de Lorenzetti. Le pegó fuerte de zurda para batir al arquero Olveira y terminar la goleada. Y nadie se merecía más un gol que el joven lateral, quien ha sido el futbolista tricolor más parejo tanto en la corta era Domínguez como ahora con el “Guti”.



El juvenil nacido en Empalme Olmos fue ascendido al primer equipo por Martín Lasarte en el 2017. Pero jugó poco con él, solamente cinco partidos. Y menos aún con Alexander Medina, donde solamente sumó cuatro minutos en un partido frente a Fénix.



Sin embargo, las cosas cambiaron para el canario de solo 21 años esta temporada. Ya suma 762 minutos que incluyen debut internacional.



“Intento aprovechar cada posibilidad que me están dando y dejar todo en la cancha”, repite convencido el defensa que llegó a Nacional desde el club Ferrocarrilero de Empalme Olmos para jugar en Quinta División cuando tenía 16 años.



Puede jugar como zaguero, stopper en línea de tres o como lateral. Reconoce que donde se siente más cómodo es pegado a la banda, porque se puede ir más al ataque.



Fue así, yéndose al ataque que le levantó un centro exacto a Gonzalo Bergesio para que anotara el gol del triunfo frente a Atlético Mineiro.



Y fue yéndose al ataque que ayer pudo aprovechar un rebote para debutar en la red en Primera División.